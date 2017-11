Pa aña 2018 sistema di pago di number di auto ta den 2 biaha

Departamento di Impuesto ta participa cu dia 4 di December proximo lo cuminsa acepta pago pa impuesto di vehiculo di motor pa aña 2018. E fecha final pa paga e impuesto di aña 2018 ta 31 di januari 2018. Pa e fecha aki tur cliente cu tin un number cu no ta di e categoria ‘A’, por ehempel TX, DT, B, O, MFA, V of plachi personalisa, mester tin e impuesto di aña 2018. Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP ta splica.

Normalmente ta habri e posibilidad di pago na December caba, pa asina duna espacio na clientenan cu ta desea di paga trempan, pa haci e pago. Pa loke ta trata e termino di pago, entrante 2017 a bin un cambio di ley, esey kiermen cu tin cambionan di termino di pago. Antes tabata conoce e pagamento pa kwartaal. Esey no ta posibel.

Desde 2017 a bin cambio di ley, caminda cu tur e plachinan di categoria cu no ta ‘A’ mester wordo paga den un solo biaha. Solamente A-nr por wordo paga den dos biaha. Desde 2017 a permiti toch pa e pagonan di e busnan, taxinan pa wordo paga toch den dos biaha. Pero entrante 2018 si, lo aplica e ley manera e ta bisa. Esey ta nifica, cu e clientenan cu tin un plachi cu no ta ‘A’, p.e. V-car, Bus, TX, dieseltruck, tin cu paga e belasting den un solo biaha. Y nan fecha final ta bira 1 Januari 2018.

Pa loke ta A-nr, esaki nan si e doñonan di vehiculo por scoge pa paga e belasting den 1 solo biaha, durante aña. Si e doño di e vehiculo ta scoge pa paga den 2 biaha, e ora e tin cu paga e prome mita di aña no mas laat cu 31 di Januari 2018 y e di dos mita no mas laat cu 30 di Juni 2018. Esey ta e dos fechanan cu e automobilistanan cu A-nr tin cu tene cuenta cun’e, si e ta scoge pa paga dos biaha pa aña. Tur otro categoria cu no ta ‘A’ lo mester ta paga pa dia 31 di Januari. Antes e tabata 15 di Februari, pero awo e fecha final a bira 31 di Januari.

Tin plachinan cu e clientenan ta custumbra cu nan tin cu pag’e den un solo biaha. Doñonan di motocicleta, prome cu cambio di ley, nan si mester a paga e belasting den un solo biaha. Plachinan personalisa tambe ta paga den un solo biaha. Esey no ta bin cambio. Pero pa e otro categorianan, TX of V-car, nan tabata custuma di paga den 2 biaha, of den kwartaal, esaki no ta posibel mas. Awo nan mester tene cuenta cu e pago di belasting mester sosode den un solo biaha, segun Sra. Meverly Romano, vocero di DIMP.