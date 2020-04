Pa 8 dia largo Aruba ta para na 100 caso positivo ningun extra

Dvg Aruba diaranson merdia a anuncia cu pa 8 dia consecutivo Aruba ta para na 100 caso positivo, ningun caso extra. Un total di 73 persona a keda recupera, 25 persona activo, 1663 persona a keda getest, 1563 caso negativo y 27 persona den cuarentena y 2 persona a fayece.

Shelter in Place ta na vigor ainda, for di 5 or di mainta te cu 10 or di anochi. Comunidad por haci of bishita luganan cu ta esencial.

