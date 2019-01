Pa 4 siman comunidad lo tin oportunidad di inzage riba e ROP nobo

Pa locual ta trata e proceso di ROP manera cu a anuncia na December, dia 14 di januari comunidad tin e oportunidad di inzage/ inspeccion durante 4 siman riba e Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) nobo. Esaki conforme e ley cu tin Raad Ruimtelijk Ontwikkeling (RRO). Si no entrega un keho durante e 4 simannan aki, ley ta limita bo derechonan den futuro si tin un situacion cu kier entrega un keho di dje na e momento ey.

Despues di 9 aña cu tabatin un ROP indroduci na 2009, aworaki ta na caminda pa introduci uno nobo (cu cambionan den dje) cu lo conta pa e proximo 10 añanan, Minister encaraga cu desaroyo teritorial Otmar Oduber a anuncia. Den pasado no a informa comunidad debidamente di e oportunidad pa entrega bezwaar/keho of objeccion na casonan cu kisas ta forma parti di ROP. Particularmente personanan cu den pasado tabatin tereno eigendom cu ta cay den protecccion di ROP. E personanan aki aworaki por tin inzage na DIP, pa por wak si nan tereno ta cay den dje.

E comision RRO awor tin un constelacion mas balansa entre desaroyo infrastructural economico y esnan cu ta proteha nos medio ambiente, cu ta hacie un comision mas fuerte y activo. Lamentablemente durante e ultimo añanan e comision tabata morto y minister anterior no a uza e comision den e forma cu e mester a wordo uza. Despues di e 4 simannan di inzage, conhuntamente cu e comision, Gobierno lo tin e oportunidad pa durante dos luna por haci coreccion y adaptacion di locual ta necesario den e ley di ROP. Pa prome di April definitivamente e ROP nobo drenta na vigor.

Mientras cu e proceso aki ta andando ta inicia e proceso di Ruimtelijke Ontwikkelingsplan me Voorschriften (ROPV) pa e ROP. Esaki tambe tin casi 10 aña cu no a traha riba dje, cual lo brinda e proteccion y responsabilidad riba comunidad y Gobierno pa ehecucion di e ROP.

Minister Oduber a termina bisando cu esakinan ta cambionan grandi pa por tin un mihor ordenansa den e aspecto teritorial na Aruba. Caminda cu ta crea den forma organisa e desaroyo teritorial di locual cu ta proteha y locual cu lo fomenta pa futuro, di acuerdo cu e desaroyonan cu kier pa e Pais.

Comments

comments