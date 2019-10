Pa 2030 250 miyon mucha lo ta “obeso”

Mas di 250 miyon di mucha y hoben den edad di bai scol ainda lo wordo cualifica como “obeso” pa aña 2030, loke ta pone un presion grandi riba e sistemanan di salud, asina un estudio nobo riba obesidad infantil a duna di conoce. Actualmente in 158 miyon mucha “obeso” rond mundo, segun e prome informe di “Atlas de Obesidad Infantil” di e Federacion Mundial di Obesidad, cu a calcula e puntonan di riesgo di “obesidad” den e prome decada pa 191 pais. E informe a bisa tambe cu e muchanan di paisnan den desaroyo di Africa, Asia y America Latino ta particularmente den riesgo, cu ta resultado di e constante cambio den estilo di bida hunto cu e aumento di popularidad y agresivad di comercialnan di cuminda conoci como “fast food”. “Tinun gap grandi entre dieetnan tradicional y e forma di haci cosnan. Personanan ta gasta menos energia, nan ta bira floha y ta adopta un dieet esilo occidental cu un contenido halto di sucu, azeta y vet”, asina Dr. Tim Lobstein, di e Federacion Mundial di Obesidad y un di esnan cu a haci e estudio aki a declara. E informe ta bisa tambe cu ningun pais lo alcanza e obhetivo cu a keda acorda den e cumbre di e Organiacion Mundial di Salud na aña 2013, cu tabata exigi cu e nivelnan di obesidad no mester ta mas halto den 2025 compara cu 2010 y 2012. El a sigui bisa cu cuater di cinco pais cu el a evalua tabatin menos di 10 porciento di posibilidad pa logra esaki. Dr. Lobstein a bisa cu e ta sorprendi pa e “aumento extraordinario” di e cantidad di muchanan “obeso” cu a keda pronostica pa e informe aki. Como cu “Obesidad Infantil” ta directamente asocia cu “Obesidad Adulto”, e situacion aki ta representa un gran peso pa e sistemanan di salud mirando e enfermedadnan cronico manera Diabetis, e dokter a bisa. Na Merca, 26.3 porciento di muchanan di 5 pa 9 aña y 24/2 porciento di muchanan di 10 pa 19 aña lo ta “obeso” ora cu 2030 dal aden, segun e informa loke ta duna e pais solamente 17 porciento di probabilidad di cumpli cu e obhetivo estableci pa Organizacion Mundial di Salud pa aña 2025. Dr. Lobstein a finaliza bisando: “Mayoria di hende no kier tin exceso di peso, pero no mester tin un estigma contra e persona. E ta un problema social y no uno priva”.

Comments

comments