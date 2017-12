Pa 2018 tambe gobierno lo sigui cu e “begunstigbeleid” pa pagonan di number di auto

Na 2017, e gobierno anterior a introduci un ley, caminda cu solamente doñonan di plachi number A lo por paga nan impuesto ariba vehiculo di motor den 2 pago. Asina mes a bin cu un “begunstigbeleid” caminda a duna tur doño di vehiculonan di motor, manera TX, TR y V-car oportunidad di paga den dos biaha y cu 2018 si lo implementa e ley. Minister di Finanza y Asuntonan Economico, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro ta splica mas over di e tema aki.

A pesar cu Departamento di Impuesto a declara cu pa 2018 si lo implementa e ley caminda cu A- nr so lo por paga den dos paga, e minister a haya hopi reaccion di parti di V-car, doño di trucknan (TR), Taxistanan (TX) etc., cu no ta di acuerdo cu e decision tuma di parti di Departamento di Impuesto caminda cu a splica cu solamente A-nr lo por paga nan number di auto den dos pago.

Asina tambe, den Conseho di Minister, a keda dicidi cu e aña aki tambe nan lo sigui cu e asina yama “begunstigbeleid”, caminda ta permiti pa paga bo number di auto den dos pago. Minister di Finanzas y Asuntonan Economico, segun Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro

Asina tambe tur doño di vehiculo di motor por paga nan impuesto ariba vehiculo di motor dia 31 di Januari, cual ta e ultimo dia pa haci e prome pago y e otro mita ta caduca dia 30 di Juni, 2018.