Pa 15 di December e presupuesto mester keda cla

E reto pa minister di financia den e dianan nos dilanti ta e presupuesto di pais Aruba pa 2018 cu na e momento aki no tin’e pa cual aki Sra. mr. Xiomara Maduro ta splica cu den algun dia mester cuminsa trata esaki.

Dia cu nan a cuminsa oficialmente, un di e prome puntonan cu nan ta ariba dje, aunke cu nan no ta cla cun’e ainda. Pero si ta asina, cu for di Direktie FinanciĆ«n, e trabaonan a cuminsa wordo haci cu e presupuesto aki. Despues a sigui cu e reunionnan pa loke ta trata e parti akinan.

Pais Aruba mester tin un presupuesto y ariba dje, tin tambe e supervision financiero, unda cu ley ta dicta cu prome cu 15 di December, 2017, pais Aruba mester tin un presupuesto aproba pa parlamento di Aruba. Tempo, segun Sra. mr. Xiomara Maduro, ta locual cu no tin den nan man. Den esaki, mas cu claro nan lo pidi e cooperacion di parlamento di Aruba, pa cu asina cu di parti di e departamentonan, e presupuesto, tur cos ta cla, pa e ora parlamento pro trata e presupuesto aki cu hopi urgencia, pa asina nan por cumpli cu loke ley ta stipula, es decir pa dia 15 di December proximo.

E trabaonan pa locual ta trata e presupuesto, a continua for di nivel di Bureau di Minister. Gobierno a cuminsa dialuna, pero ainda no ta full operacional. Den transcurso di e siman aki, lo mester pone e oficina “up and running”.

Pa loke ta e traspaso, Sr. Bermudez a entrega algun documentacion na Sra. mr. Xiomara Bermudez, den cual tin e presupuesto di 2018, cual ta di suma urgencia.