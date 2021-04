P.P.A. ta Transforma: Lisette Malmberg, e prome lider femenino di PPA y #1 riba lista

P.P.A ta relansa e partido como “Transforma PPA” y ta presenta Sra. Lisette Malmberg como lider y #1 riba lista pa eleccion 2021. Sra. Malmberg tin un trajectoria di liderazgo pa mas di 40 aña cuminsando como emrpesaria hunto cu su famia y despues a dedica su bida na sirbi e comunidad di Aruba. E tawata entre otro lider spiritual, activitista y aworaki e ta lider di P.P.A.

Na aña 1949, Sr. Juancho E. Irausquin hunto cu un grupo di lidernan a lanta Partido Patriotico di Aruba, hacienda esaki e di dos partido mas bieuw di Aruba. Sr. Benedict ‘Benny’ Nisbet (q.e.p.d) a lidera P.P.A for di 1968 te na su fayecimento na december 2020.

Pa eleccion 2021, P.P.A. ta renova su imagen como “TRANSFORMA PPA”. E partido lo keda P.P.A y e movemento ta TransformA. Pues, e partido tin un bachi nobo, pero lo keda usa e color oranje pa eleccion benidero.

TransformA PPA su vision ta pa ta un nacion den cual tur ta florece y tin 7 pilar como enfoke: Gobierno y Liderazgo, Famia y Comunidad, Recursonan Nacional, Desaroyo Economico, Finansa y por ultimo, Justicia y Paz. E meta ta pa TransformA e nacion collectivamente pa medio di reforma progresivo den un maneho inclusivo, responsabel y husto, pa bienestar general.

Sra. Malmberg ta menciona cu Aruba ta enfrentando diferente crisis na e momento aki , sinembargo e crisis real ta uno di liderazgo. Esaki no ta rekeri un solucion politico so, e ta rekeri un colaboracion di personanan dispuesto pa pone nan sabiduria, experiencia, y nan trajectoria di liderasgo, pa asina uni e pueblo pa un cambio di rumbo. Nos a yega na e conclusion cu bo no por cambia un systema para pafo so.

E mensahe di TransformA PPA ta “Cuidadano, Ban Parlamento. Cuidadano, Ban TransformA.” Cu esaki e partido ta yama personan den comunidad cu un trajectoria di liderazgo, experticio y curashi pa forma parti di e transformacion nacional.

Pa mas informacion, por bishita www.transformaaruba.com, whatsapp +297 569 6884 y/of Facebook Transforma Aruba.

