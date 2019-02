Oxybenzone ta mata nos coralnan y caba cu e biodiversidad marino

Den e siguiente articulo Directie Natuur en Milieu (DNM) lo enfoca ariba e kimico Oxybenzone cu ta un componente cu ta forma parti di productonan antisolar. Oxybenzone tambe ta forma parti di e proyecto di ley ‘Choose Zero’ pa motiva pueblo pa no uza productonan cu ta contene e kimico oxybenzone.

DNM a enfoca den un edicion anterior ariba e prohibicion di plastic di un solo uzo como parti di e proyecto di ley. Pero e kimico presente den productonan anti solar tambe ta forma parti di e conscientisacion. Pasobra ora e kimico aki drenta den nos lama e ta daño na nos coralnan y e bida marino. E proyecto di ley ta encera prohibicion di e importacion, benta, distribuicion, y entrega gratis di productonan di plastic di un solo uzo y productonan cu ta contene oxybenzone.

Sa uza oxybenzone den plastic pa filtra e rayonan UV (ultra-violet) y tambe pa stabilisa y fungi como proteccion di rayonan UV solar pa preveni reaccion kimico den e producto antisolar. No solamete ta encontra e kimico den productonan antisolar pero tambe den hairspray, cosmetica y tambe den pinta huña.

Ta berdad cu oxybenzone ta yuda preveni kemadura ora Bo ta expone na hopi solo, pero ta mas mihor pa evita e daño cu e ta haci na nos coralnan y cerca hende e falta di balans hormonal.

Pa tuma e precausionan necesario, por lesa e lista di ingrediente riba e producto si oxybenzone ta forma parti di e ingredientenan. Kies pa proteccion alternativo manera, evita solo entre orarionan 10’or di mainta y 3’or di atardi, bisti paña di catuna manga largo cu ta cubri suficiente cuero. Uza un sombre y tambe tin productonan cu No ta contene e kimico ey.

Conforme investigacion cientifico internacional riba coralnan, e rapport ta conclui cu e kimico oxybenzone tin consecuencianan dañino pa coralnan, cu ta e matanan di lama. E kimico ta yega den lama of awa terenal door di hende. Tanto local como turista. Asina cu e presencia di e kimico ta den exceso e ta ataca e funcionamento ecologico di e coralnan y afecta e biodiversidad marino . Ta comproba cu unda tin mas actividad y concentracion di hende cu ta uza productonan antisolar cu oxybenzone, e estado di e coralnan ta clasifica como uno di preocupacion ambiental di risico halto.

Un biaha mas, proyectonan di ley manera esun aki ta cubri un rol preventivo. E t’ey pa yuda tene nos naturalesa y medio ambiente den un estado sano pa nos mes y futuro generacion. DNM ta sugeri un calidad di bida mas halto sin uzo di productonan di plastic di un solo uzo y productonan cu ta contene oxybenzone.

