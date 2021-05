“Outpost Alto Vista” y storianan di horor

Directora di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten, a ricibi for di autor local, Vivienno Frank, 2 ehemplar di su publicacion ‘Outpost Alto Vista and other cosmic horrors from Aruba’.

BNA tin e buki aki pa fia como tambe otro bukinan di e mesun autor. Sr. Frank (’59) a specialisa su mes den genero di horor y ta trece 5 storia yen di tension y suspenso cu ta pone bo sinta na punta di bo stoel. Frank jr.

E ta gusta conta storia y ta fascina cu e genero di ‘cosmic horror’ como tambe thriller psicologico, misterio y Gothic novels. ‘Outpost Alto Vista’ a keda publica na november 2020 via lulu.com ISBN-13 : 978-1716408984. Esaki ta un buki skirbi na Ingles. Riba potret e autor cu directora di BNA. Otro titulo di e autor ta ‘Damnatio ad bestias’. BNA tin e buki aki pa fia como tambe otro bukinan di e mesun autor.

