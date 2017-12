Otro siman Minister di Husticia lo tuma decision ariba Korpschef

Despues cu minister di husticia, mr. Andin Bikker a sinta na mesa cu sindicato SPA durante e reunion na POVA club caminda tin un mal contento e ta splica mas di su peticion nan e sindicato pa duna un espacio pa atende e disgusto den polis.

Cuerpo Policial di Aruba ta sumamente demotiva, y di parti di SPA nan a informa e minister cu nan falta material, uniformnan ta bieu, nan no tin suficiente auto. Dus un Cuerpo hopi demotiva y tambe nan a señala cu door cu e Korpschef cu e tin pensa di bay den otro reto, nan ta haya cu esaki su atencion ta otro caminda, menos pa e Cuerpo. Nan kier claridad. Nan a reuni varios biaha, a bin entre tanto diferente acontecimentonan inespera, lamentabel.

No obstante, e problema den Cuerpo a keda bin dilanti y SPA a entrega un carta na Minister, unda nan ta expresa e falta di atencion. Nan ta expresa cu falta material, pa cual e minister a asisti na un reunion cu SPA tabata tin. Tin dos cos cu ta hunga un rol: un cuerpo demotiva, falta material, nan ta sinti cu e korpschef no tin atencion pa e Cuerpo Policial. Pero di otro banda, e minister a sinta un par di biaha caba cu e Korpschef, y ta ariba e liña cu mester bin un claridad mas pronto posibel ariba esaki. Esaki tin e atencion di e Minister di Husticia. Den transcurso di otro siman lo bay tuma un decision pa loke ta trata Cuerpo Policial y trece claridad cu, tur partido kier. Tanto e Korpschef y sindicato SPA.

Mas aleu, e minister a sigui bisa cu loke a trece incertidumbre adicional, ta e hecho cu e Korpschef su deseo ta, pa institui un instancia pa loke ta Interpol y Combatimento di Terorismo. Pero, ex minister Dowers no a regla e instancia aki, pa nada. Ta un decision di Ministerraad a bin topa cu, den e periodo demisionario, apenas algun siman prome cu eleccion. Pero por lo demas niun instancia a wordo consulta y esey a pone, no a crea certeza den e instancia pa e Korpschef , pa su deseo pa bay resorta bou instancianan pero cu ainda ta den proceso hopi prematuro, pa loke ta trata manera cu a hay’e. Y esey ta pone cu e incertidumbre a aumenta. Resumiendo, esaki tin atencion di e minister y esey a wordo comunica na e miembronan y directiva di SPA.

Otro siman, segun e minister, lo bay tin un decision pa e tema aki, pa trece bek un trankilidad den Cuerpo y cerca e miembronan. En todo caso cuminsa encamina e proceso pa ekipa e Cuerpo Policial debidamente, manera cu ta para den e acuerdo di gobernacion. Pa asina focus di Cuerpo Policial ta pa mehora e siguridad na Aruba.

Mas aleu, minister di Husticia, mr. Bikker a pidi un espacio ya cu e no kier anticipa ariba e decision cu e ta bay tuma. El a pidi espacio pa trece e problematica aki den Conseho di Minister y asina por yega na un decision.