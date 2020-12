Otro siman Hues lo dicidi den caso di La Linda si ta declara bancarota of no

Awe mainta Hues mester a dicta faillissement of doorstart di La Linda. E problema tabata ta cu for di dia 6 di November a invita tur esnan cu La Linda ta debe placa, y nan mester a presenta awe pa duna nan veredicto si nan ta bay di e acuerdo cu e bancarota di La Linda of no. Omaira Britten, representante di grupo di empleadonan na La Linda a bisa cu e sala na Alahambra Ballroom awe mainta unda tabata tin e reunion, tabata bashi.

“Mayoria di esnan cu a wordo invita no a presenta, kiermen Hues no por dicta si no tin e mayoria presente pa bisa cu ta pro pa bancarota, dus Hues ta bisa cu den e caso aki e mester tuma un decision,” segun sra. Britten.

Por a haya e placa fia for di un organisacion Hudio na Merca pero esaki no a bay door pasobra nan kiermen e placa ta bay den un tercer cuenta na banco, Hues por dicta dus cu e lo kier placa di eynan pa paga tal hende anto nan ta contra esaki y p’esey e placa no a wordo manda manera cu a wordo declara cu lo tin garantia di 300.000 dollar, esaki no a bay door.

Nan no kier pa e bay na un bewindvoerder pa maneha e placa, no por bay perhudica empleadonan y La Linda pa un doorstart si e placa ey no ta bay den man di e negoshi, e organisacion ta keda riba e punto ey. Hues lo tuma su decision final otro siman.

