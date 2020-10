Otro señora pega na Aruba ta keha riba mal organisacion di DIMAS

Sra. Aymara Arcay, un turista na Aruba di nacionalidad Venezolano kende ta pega na Aruba pa basta tempo pa via di e pandemia, a mira via medionan di comunicacion con prensa tabata Live dilanti di DIMAS diamars atardi dunando oportunidad na e dama Jacqueline Peñaz pa vocifera su preocupacion di necesidad di yudansa pa bay bek Venezuela. Sra. Arcay a sali core bini DIMAS pa purba di haya prensa eynan pa asina e tambe por splica su caso cu e ta pasando aden.

E ta splica cu el a bin na Februari pa bay bek den luna di Maart, e no por a bay bek den Maart pues e tin 8 luna pega akinan.

E ta ricibiendo sosten for di famia y amistadnan for di Venezuela, el a bay Warda Costa y tampoco por a haya un cupo. E ta riba e lista desde principio pa bay bek riba ‘vuelo humanitario’ pa Venezuela, pero e no a wordo yama ainda. E tin pa cubri su pasashi, pero su problema ta cu no tin comunicacion, e no ta wordo yama of notifica. Sra. Arcay ta reclama riba falta di organisacion den DIMAS.

E dama no sa mas kico pa haci, e ta warda riba email, notificacion no ta drenta, ningun tipo di comunicacion, y e djis kier bay bek su pais y no kier perde e vuelo pasobra e no tin manera con pa sigui biba akinan. Ta dificil e keda biba akinan bao di e circumstancianan cu e ta aden na unda e ta bisa e no por ni traha anto esaki tampoco ta wordo facilita p’e. El a purba busca trabao si pero sin ningun resultado. El a bin manera turista, dus ni suficiente paña of placa e tin pa maneha su mes akinan. E no ta conoce casi ningun hende na Aruba tampoco, ta entre amistadnan y familiarnan na Venezuela cu ta pone placa hunto y transferi esaki pa su persona akinan, e ta birando un situacion demasiado fastioso.

E dama a bay consulado pero e lista ta wordo coordina por medio di DIMAS, ta DIMAS ta pasa e lista na consulado. Pues e dama no ta compronde con por ta posibel cu e ta riba lista – y e tin prueba di esaki – y cu DIMAS supuestamente a manda email pero e dama no a haya esaki. E no kier perde e vuelo atrobe pa e bay bek su pais. E no mester placa, e ta preocupa riba e organisacion y con e comunicacion ta bayendo.

