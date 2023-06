E rector principal di e Conseho Nacional Electoral di Venezuela (CNE), Roberto Picón, anuncia ariba dialuna cu a renuncia prome cu e desicion di e Asamblea Nacional (AN) di cuminsa un proceso di renovacion den e autoridadnan di e organismo.“Atras di un amplio proceso di consulta cu e factornan cu apoya nos participacion den e Conseho Nacional Electoral, mi a dicidi renuncia dilanti na AN cu ta na cargo como Rector Principal. No pa haci valido na un situacion cu pa nos tur ta mustra iregular, sino pa felicita di un proceso cu mester ta conduci cu transparencia pa e AN”, a skirbi Picón den un comunicado cu a publica den su cuenta di Twitter.

Tanto e presidente di e Conseho Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, como e rector principal Alexis Corredor y e rectornan suplente Leonel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés, a anuncia riba diahuebs cu a pasa cu nan ta pone nan cargo na disposicion cu e fin di “contribui cu Venezuela por yega na e stabilidad economico, político y social”. Afirma cu e actividadnan y proyectonan di CNE “lo continua ehecuta sin haya niun problema manera ta coresponde”.