‘MI no sa na unda, pero tur hende homber y vooral hoben mester haya Best Dad Ever’. ‘Ami ta bai ta sincero, mi ta haye un lastima cu e ta termina awe’. Dos tata ta duna nan opinion ariba Best Dad Ever.

For di 28 di februari te cu 28 di maart ultimo 6 tata a participa na e proyecto Best Dad Ever y a finalisa Best Dad Ever cu un certificado. Best Dad Ever ta un proyecto caminda durante 10 sesion tatanan ta traha ariba nan habilidadnan pa ta un mihor tata di locual cu nan ta caba. Best Dad Ever ta stimula e participacion di hende homber den educacion di nan yiunan.

Estudio haci na Aruba na 2012 a mustra cu e relacion entre tata y yiu na Aruba lo ta zwak. Esaki a pone cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a laga haci un estudio na 2016 mas profundo pa asina aki haya un mihor bista di kiko tatanan ta pensa di nan rol den educacion di nan yiunan. Un di e resultadonan di e estudio ta cu tatanan kier ta mas involucra cu educacion di nan yiunan. Debi na esaki Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba a crea Best Dad Ever na 2016 y a cuminsa cu implementacion di Best Dad Ever na 2017.

Durante 10 sesion, 20 ora, a trata diferente tema cu e tatanan. Algun temanan cu ta parti di e sesionan ta por ehempel: impacto di un tata, planea famia, duna cuido, violencia etcetera. Otro partnernan cu tambe tawatatin un rol durante algun di e sesionan ta Famia Planea, psicologa Meliza Lopez y partera Michael Quandt.

E 6 tatanan cu a participa a termina cu un certificado como muestra di nan participacion na Best Dad Ever y a fortalece nan habilidadnan y a añadi habilidadnan nobo pa asina por ta un mihor tata ainda.

Durante e aña aki ainda lo tin 4 otro grupo di tata cu lo participa na Best Dad Ever. Tambe na e isla di Saba lo cuminsa cu implementacion di Best Dad Ever e aña aki. Mas despues durante 2023 training lo ser duna na trahadornan social na e isla di St. Eustatius pa asina nan cuminsa cu implementacion di Best Dad Ever den 2024 na e isla di St. Eustatius.

Un gradicimento ta bai na Aruba Airport Authority N.V., Web Aruba N.V., Setar N.V. , The Salamander Group, Famia Planea, Meliza Lopez y Michael Quandt.

Pa mas informacion tocante Best Dad Ever por tuma contacto cu Fundacion Telefon pa Hubentud Aruba via nos website: 131.aw, Instagram: Instagram: 131aruba, facebook: https://www.facebook.com/telefon.hubentud/, email: [email protected] of telefon 5886138/ 5884011.