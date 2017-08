Otro grupo arma ta uni nan mes na Operacion David

CARACAS, Venezuela- Un grupo di homber arma, bisti cu capuchon a bisa di ta “militarnan profesional y polisnan activo y retura”, a aparece den un video cu a bira viral ariba rednan social diaranson anochi unda nan ta anuncia di ta uni na e Operacion David pa recupera Venezuela.

Den e video, un di e hombernan aki ta splica cu nan no ta mustra nan cara pa motibonan operativo. E veracidad di e video no por a wordo comproba. Gobierno no a reacciona ariba e video ainda.

Den e video di mas di tres minuut nan ta pidi pa nan mantene e presion ariba caya. Ademas nan ta alenta militarnan activo pa stop loke nan ta considera e “gobierno delincuente di Venezuela” y ta pidi e militarnan retira pa organisa nan mes pa dal “e forsa represor”. E homber a señala tambe cu e resultadonan di e Asamblea Nacional Constituyente a wordo altera y a califica esaki como un acto ilegal.

E mensahe ta simalar na esun di e integrantenan di e asina yama Operacion Carabobo, integra door di personanan cu a identifica nan mes como militarnan den rebeldia contra e gobierno di Nicolas Maduro, tanto activo como den e reserva, y tambien pa supuesto polisnan.

E video ta caba cu e homber bisando cu “esaki no ta un golpi di Estado, e ta un acto legitimo pa recupera democracia na Venezuela”.

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com