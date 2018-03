Otro explosion na Austin ta laga un persona herida

TEXAS, Merca- Al menos un persona a resulta herida diamars pa un explosion den e instalacionnan di e compania FedEx, cerca di San Antonio, den e estado di Texas. Esaki ta segun informacion for di fuentenan oficial Mericano.

E explosion di loke ta mustra di ta un pakket a tuma luga pa 12 or y 30 di anochi, den e instalacionnan di e compania den e localidad di Schertz, segun e mesun fuentenan.

Polis di Austin ta sigura cu nan tin un grabacion di e momento di e explosion, cu tin e similaridd cu e otro cuaternan cu a sosode dene capital di Texas durante e ultimo simannan.

E herido a wordo atendi den un centro sanitario cercano y ya caba por a bay cas. Na momento di explosion tabata tin mas o menos 75 empleado trahando den e edificio di e compania.

Esaki ta e di 5 incidente di e caracteristicanan cu a tuma luga den e zona durante e luna aki, e di cuater a tuma luga diadomingo y a ocasiona herida na dos hoben den un area ubica den e zuidoost di Austin.

Autoridadnan ta maneha e hipotesis cu e autor di e explosionnan ta coresponde na e mesun persona, aunke cu nan a reconoce cu al momento nan no tin “niun sospechoso”.

E tension genera pa e echonan a afecta e festival cultural South by South-West (SXSW), cu ta wordo celebra na Austin, ora cu’n menasa di bom a obliga e organisadonan pa cancela varios evento diasabra anochi.

Autoridadnan policial a recomenda pa e poblacion no habri ni manipula corespondencia cu nan no ta spera of di cual nan no conoce e remitente, segun e agencia di noticia EFE.

Fuente: http://www.ntn24.com

