Otro explosion di oleoducto provoca door di hortamento di combustibel

HIDALGO, Mexico – E hechonan aki a tuma luga na Hidalgo, ni dos siman despues di cu otro explosion di un ducto a ocasiona e morto di mas di un centenar di persona.

Autoridadnan Mexicano a confirma un otro explosion di un ducto di combustibel den e estado Mexicano di Hidalgo, e ultimo den e mas di shen hortamento clandestino registra den e ultimo dianan.

E explosion a tuma luga dia 28 di januari den e comunidad di El Durazon, den e municipio di San Agustín Tlaxiaca, rond di 9 or di anochi, hora local. Segun autoridadnan, e explosion a wordo ocasiona dor di ‘huachicoleo’, manera e hortamento di combustible ta wordo yama popularmente den e pais Latinoamericano.

E Secretaria di Defensa Nacional a indica cu e candela a wordo controla cerca di mei hora despues cu esaki a keda raporta.

E gobernador di Milenio, Omar Fayad, un auto a keda totalmente destrui door di e candela, resultado di e explosion, cual a tuma luga den un zona desploba cerca di e tracknan di trein.

E funcionario a agrega cu e area a wordo cera y a descarta risico pa e poblacion, pero no a confirma si tabata tin victimanan door di e candela.

Dia 18 di januari ultimo, e explosion di otro oleoductto na Hidalgo a laga 115 persona morto, cual no tabata suficiente pa stop e hortamento di combustibel di Petroleos Mexicanos (Pemex).

Concretamente, gobierno Mexicano a contabilsia 1.684 hortamento di combustibel entre 7 y 27 di januari, segun datonan divulga dialuna. Entre nan, 1.022 no a wordo localisa pa autoridadnan, cual ta forma un riesgo grandi pa comunidadnan cercano.

