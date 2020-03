Otorga di Premio Campañia ‘Mi Oido ta Valioso Cuide pa mi por scucha boso’ Fundacion Pa Nos Muchanan & Quota International of Aruba

Den e temporada di Carnaval Fundacion pa nos muchanan (FPNM) hunto cu Quota (QIA) International of Aruba a introduci un ‘Like & Share Campagne unda bes mas. E motibo pa esaki tabata pa conscientisa comunidad di Aruba tocante e bienestar general di nos muchanan durante Carnaval. Manera e añanan anterior FPNM ta duna informacion tocante e bienestar di nos muchanan durante carnaval. E aña aki esaki tambe a wordo haci y a enfoca riba e importancia di uso di Earplugs.

E campaña tabata un exito caminda cu a varios di muchanan usando earplugs durante e temporada di Carnaval. Aunke por a saca dos ganador so, Fundacion Pa Nos Muchanan & Quota International of Aruba ta sumamente contento pa wak e cantidad di mucha cu a haci uso di earplugs durante carnaval.

A base di e cantidad di ‘Likes & Shares’ e ganador a wordo saca. Aziza y Zara Clark a gana e premio di mas shares y Arnold Malmberg a gana e premio di mas Likes.

Nos kier a felicita e ganador nan una bes mas y tambe gradici e mayornan di ganadornan pero tambe e mayornan cu a coopera cu nos ‘ Like & Share Campagne’. Ademas Fundacion Pa Nos Muchanan kier gradici Quota International Of Aruba pa e cooperacion pa cu e campaña aki. Nos lo ripiti e campaña aki a 2021 pa asina nos por sigi concientisa comunidad y cuida nos muchanan!

