Durante di e conferencia di prensa di partido di PPA, Otmar Oduber a cuestiona e anuncio di flexibilisacion y con desorganisa e gobierno aki ta maneha e asunto delicado y preocupante di e personanan indocumenta na Aruba. Parlamentario Oduber a spera di haya informacion di un maneho, unda tin e palabracionnan duidelijk haci, pero net nada e minister en cuestion a presenta. Oduber a keda asombra cu en bes di presenta un plan y maneho structural pa pone ordo den e situacion migratorio, e minister ta sali cu un anuncio sin direccion y sin condicionnan cla pa implmentacion.
Atrobe un Maneho Ad Hoc
Pa Oduber, loke e minister a presenta dialuna, ta un maneho improvisa cu por compromete tanto seguridad di nos isla como e stabilidad di nos sistema social y laboral. “Pueblo ta wak un maneho ad hoc cu e asunto di flexibilisacion of amnistia. Tin 3 paso crucial cu mester tuma lugar”, Oduber a expresa.
Sera frontera! Aruba no por sigui cu su frontera habri sin control y maneho adecuado. Cada siman tin boto cu ilegal ta drenta, mientras cu Guarda Nos Costa y Douane ta indica cu nan no tin autorisacion ni medio pa eherce nan debido controlnan.
Maneho riba e futuro migrantenan. No tin direccion cla pa esunnan cu por bin den future, mientras tur gremio a indica cu mester di hende di afor pa ocupa cierto cupo di trabou. Kico ta e criterionan? Ken si por pidi esaki?
Maneho riba e e grupo cu lo haya e amnistia of flexibilisacion. Kico ta e criterionan? Den cuanto tempo bo mester cumpli cu tur cos? Maneho diferente pa loke ta trata esunnan cu ta drenta via aeropuerto vs esunnan cu ta drenta via lama, mientras cu ambos a drenta cu e mesun intencion?
Proposicion di PPA
Segun Oduber, esaki tabata e momento ideal pa gobierno a informa su maneho di stranheria. PPA a propone cu por ehempel bo ta duna awor 3 luna temporal cu bo ta haya bo permiso, pero bo permiso ta condiciona cu den e 3 lunanan ey bo tin cu pasa un examen di Papiamento y Ingles di nivel 1 y un test di ‘inburgering’, di cual por uza facilmente e programa di certificacion, unda ta siña nan tocante cultura, historia y custumber di Aruba. Claramente bo ta mar’e cu e condicion, cu na momento cu mester aplica pa e di dos permiso pa bo extension, bo tin cu pasa e mesun examennan pero na un nivel 2 y finalmente un examen di nivel 3 di e mesun areanan pa bo por haya bo permisonan.
Problema di ilegal no ta di awor
Otmar Oduber a recorda cu e problema migratorio no ta algo nobo. “Nos mes como Plataforma PAIS a indica esaki mas di un aña y mey pasa. Nos no a scucha e minister papia di sera frontera, ekipa e instancianan concerni cu loke ta necesario, y nos ta bolbe bisa, cu nos ta di acuerdo, ya cu nos ta esunnan cu a vocifera pa bin cu e amnistia aki. Pero bo mester tin un prome decision, cu bo mester sera frontera, paso sino bo ta bisando cu e maneho di flexibilisacion aki ta conta pa esunnan cu a drenta prome cu 1 di juli 2025, pero mientrastanto boto y ilegal ta sigui drenta y bo no tin un control ni na aeropuerto ni bo costanan, pa evita cu hendenan ta bay overstay na Aruba manera ta tumando lugar”.
Finalmente Oduber a indica cu: “Erornan di pasado nos ta bolbe ripiti awe. Nos ta anuncia un maneho, paso bo a scuch’e di PPA, paso bo a sinti e presion cu tin, pero bo no a sinta pensa ora bo tabata den oposicion y kico bo lo haci diferente ora bo bay goberna”, Oduber a expresa. Esaki no tin nada di haber cu ta awor bo tin 4 luna den gobierno.