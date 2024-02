Siman pasa Otmar Oduber hunto cu su abogado a bay corte di husticia pa entrega pa di 3 biaha un carta pidiendo atencion pa cu su caso, awe e ta spera cu finalmente hues mr de Kort por a ricibi e carta cual a wordo entrega 4 siman pasa caba na su oficina na Aruba. mr de Kort, Presidente di Hof a bisa aproximadamente 10 dia pasa cu e no a ricibi e carta ainda y lo bay check dicon esaki no a sosode.



E carta fecha 23 di januari 2024 ta mustra e situacion tristo, inaceptabel y inhumano cu Oduber ta pasando aden. Pa casi 4 aña e ta bin ta wordo investiga pa cu e caso yama Flamingo basa riba un cantidad di acusacionnan (falso) cu no a haya seguimento y na caminda a cambia esakinan completamente pa otro acusacionnan fofo y di indole politico. Despues di ta wardando pa añanan largo, pa investigacion termina y despues di a bay varios biaha corte pa logra cu porfin e caso por cuminsa pa por comproba su inocencia, finalmente november aña pasa, durante un regie zitting, hues a bay di acuerdo pa scucha 31 testigo di parti di Oduber su defensa.

Desde e tempo ey su abogado a haci varios intento via Hof pa haya sa e fecha cu e “getuigen verhoor” por cuminsa y na decemeber a wordo informa cu e RC apunta no lo por mas y cu un otro lo keda nombra pronto.

Na januari nan a wordo notifica cu te na maart lo nombra un RC nobo y cu un fecha pa start cu e “getuigen verhoor” ainda no ta conoci pasobra e nombracion mester tuma luga prome. Esaki ta nifica cu por lo menos 5 luna lo pasa despues cu hues a permiti e 31 testigonan wordo scucha y ainda sin sa pa ki dia esaki lo tuma lugar. Entre e testigonan tin miembronan di RST, miembronan di BCI (Polis) y miembronan di Landsrecherche mirando cu tur e procesverbaalnan cu a wordo traha na inicio di e caso Flamingo a resulta di ta falso y sin base.

Tambe directornan di departamentonan tin cu wordo scucha pa motibo cu OM a bisa cu a compromete directornan, cu a forsanan politicamente pa tuma decisionnan siendo cu ningun director a wordo scucha dor di Ministerio Publico y tur director a entrega un testimonio por escrito cu na ningun momento esey a tuma lugar. Igualmente hues a pidi pa scucha Marisol Tromp door cu den su declaracion tin hopi aspectonan contradictorio.

“Honorable mr de Kort por compronde cu esaki ta inaceptabel, inhumano y un falta total di seriedad y respet pa cu un caso unda ya caba mi persona ta bay ta pasando den un angustia pa 4 aña cu tur su consecuencianan pa mi bida personal riba tanto nivel emocional, familiar y financiero. Mientrastanto a perde mi famia (a divorcia), banco a cera mi cuenta y a perde mi negoshi y ta pasando den un situacion hopi penoso. Tur esaki sin un dia a wordo condena pa un hues, pero si ta pagando un castigo sin presedencia”, Oduber ta splica mr de Kort den su carta.

E ta sigui bisa cu ta increible con e mester a lucha contra tanto inhusticia, maltrato y persecucion (di parti di OM), entamando varios caso contra e proceso lamentabel aki desde “day one” pa awo cu finalmente e caso a inicia (regie zitting). Awo pa motibo di mal funcionamento di Hof, Oduber ta wordo perhudica severamente un biaha mas wardando mas cu 5 luna pa haya sa ki dia finalmente e “getuigen verhoor” lo inicia, pa asina e por tin un perspectiva riba un continuacion y fianalisacion di e “nightmare” aki.

Otmar Oduber ta suplica mr de Kort pa interveni y para e inhusticia aki, pa mas pronto posibel e “getuigen verhoor” por cuminsa y caba den un periodo corto y cu e caso den su contenido por wordo atendi y finalisa.

Oduber por a compronde cu mr de Kort tabata siman pasa na Aruba pa bishita su famia y ta spera cu e biaha aki si nan por a dune un copia di e carta mirando cu e tin 4 siman wardando riba un contesta y 4 aña wardando e posibilidad pa defende su mes den corte.