Despues di mas cu 5 aña di persecucion, Sr. Otmar Oduber ta anuncia cu e ta distancia su mes di Parlamento temporalmente pa atende cu e caso cu tin contra su persona den corte di apelacion, cual e ta califica como abuso y humiacion.
“Mi a demostra cu no solamente tur e acusacionan inicial contra mi persona tawata falso, pero tambe mi a logra haña e confianza, apoyo y sosten di e pueblo di Aruba durante e ultimo eleccion un biaha mas. Pa esaki mi ta y lo keda semper humildemente agradecido.
Sin embargo, ministerio publico, cu tin otro metanan, no a keda satisfecho cu e ultimo sentencia y a dicidi di apela e caso den corte superior. Mi persona tambe a dicidi di apela, y asina cu tur confiansa lo mi bai prueba mi inocencia completo y demostra cu loke a bin ta tuma lugar durante awor pa ya mas di 6 aña ta simplemente un abuso di poder di parti di ministerio publico y forzanan politico cu nunca lo por a haci e mesun cos aki cu un Minister of ex-Minister na Hulanda.
Mi a tuma e desicion di bai tur cu tin contra e abuso y persecucion na un forma contundente y definitivo, respetando e trias politica y dunando respet na e organo mas halto di nos Pais. Pa es motibo aki mi persona a dicidi di tuma mi retiro temporal como miembro di Parlamento pa asina actua y duna contenido na e palabranan ariba menciona, ” asina Sr. Oduber a declara.
Den pasado su persona a yega di retira como Minister, siendo e di dos “votegetter” di henter Aruba, pero a haci esaki pa principionan y awe e ta bisa cu no ta diferente.
“Mi principio y respet pa e funcion di honor aki, ta exigi pa mi duna mi mes e espacio pa atende cu e caso y asina esaki termina, lo mi asumi e responsabilidad bek, representando nos pueblo cu tur honra y fervor. Cu mi posicion y decicion tuma, mi ta spera di por contribui na un Parlamento mas respeta, contrario na hechonan di otronan den pasado.”
Sr. Oduber a declara cu e no lo haci uzo di e derecho pa “Overbruggings toelage” y ademas lo sigui sostene e fraccion di PPA y apoyando e candidato señor Eduard Pieters como e proximo miembro di Parlamento cu den opinion di Sr. Oduber ta bon prepara y ta haciendo un exclente trabao den e fraccion oranje. Señor Pieters lo keda tambe sosteni den fraccion pa otro colega di partido, cu sigur lo ta un apoyo grandi na e tarea importante di e fraccion di PPA. “Martin Luther King Jr a yega di bisa “The time is always right to do what is right” y e momento husto pa mustra respet na nos organo di Parlamento y e Trias Politica cu ta e pilar di nos democracia, ta awo! Cu esaki mi kier ta e ehempel di con ta duna honor na e organo mas halto di nos pais y cu no mester tin ley pa regula loke mester ta “fatsoen”. No mester ley pa por haci loke ta wordo spera di un bon lider,” asina Sr. Oduber a sigui bisa. Segun Sr. Oduber; e lucha pa restaura respet y dignidad pa cu e organo principal di nos pais ta cuminsa cu e decicion y accion aki cu su persona a tuma pero tambe cu e decicion di “principio” di su persona pa a bai corte contra un acto cu den su concepto ta anti constitucional y anto democratico. E decision tuma pa Parlamento ta stroba su persona di eherce su funcion conforme nos constitucion y ta limita e Miembro di Parlamento den su trabao y responsabilidadnan di representa e votador di Partido Patriotico di Aruba y e pueblo di Aruba engeneral conforme nos “kiesverordening”. E hecho cu Juez den su sentencia ta confirma e hecho cu e medida tuma pa e mayoria den Parlamento ta “Stroba” e trabao di mi persona pa representa mi pueblo, pero cu respetando e trias politica, ta prefera di laga e 3 organonan mes regula nan mes, NO ta cambia e conviccion cu cual nos lo sigi vocifera, den nomber di e mas di 3500 votonan cu a pone PPA bek den Parlamento despues di 20 aña di ausencia, e opinion y interes di e pueblo Arubano.
“Cu Dios mi dilanti, mi famia bandi mi y e pueblo mi tras, nos lo logra husticia y libertad di persecucion for once and for all.
Cu nos bon Dios sigi bendiciona nos pais y nos comunidad den su totalidad,” palabranan di Sr. Otmar Oduber anunciando su decision pa retira temporalmente di Parlamento.