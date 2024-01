Den comunidad sin duda tin un preocupacion grandi pa loke ta costo di bida, aunke e parti aki Otmar Oduber no a mishi cu ne durante e rueda di prensa cu a tuma luga diamars mainta.

Comunidad ta biba den esaki, unda cu bira ta sinti e peso cu tin riba e prijsnan di tur loke ta trata lo necesario pa hende por biba, pa come.

Sigur e prijsnan di combustibel pa loke ta utilidad, coriente, awa, etc. manera cu conoce cu durante e ultimo añanan, en particular e ultimo aña a aumenta drasticamente den comunidad.

Otmar Oduber a haci un yamada aña pasa n’e prome minister Evelyn Wever-Croes pa cuminsa cu un dialogo social habri riba e gastonan di gobierno, con por reduci esaki.



No mester warda te ora pone un otro medida riba pueblo pasobra mester cera un buraco of cumpli cu Hulanda, of simplemente e gobierno no tin suficiente fondo pa cubri su gastonan. Awo t’e momento cu segun Oduber, ta un falta naturalmente di responsabilidad no solamente di gobierno, pero di e gremionan, sindicato, etc., pa no haci un yamada pa sinta na momento cu tin trankilidad, pa papia riba e gastonan astronomico cu gobierno tin, caminda cu naturalmente plataforma Pais, ta pensa cu esaki por reduci cu minimalmente 20 pa 30% den su totalidad, door di djis atende cu e gastonan exhorbitante y di mas cu ta existi di gobierno.

A papia riba e aspecto di privatisacion, independisacion di varios departamento di gobierno, cu porta e politiconan no kier mishi cu ne pa miedio di perde voto, pasobra ta hende cu tin famia grandi den gobierno.

A mustra den pasado caba cu por haci esaki sin cu hende ta perde trabao, pero cu ta hacie efectivamente, door di baha gasto drasticamente di gobierno.

A papia riba e edificionan na cantidad. Casi 30 edificio di gobieron cu ta den ruina n’e momentonan aki cu por genera entrada pa pais Aruba, pero simplemente ta prefera di sigui huur of traha edificio nobo, sin tin plan di mantencion pa nan. Esaki t’e tipo di discusion cu mester sinta hunto na mesa oro. No ta necesario pa introduci medida mas, sino trece alivio pa comunidad y reduci un cantidad di e casonan aki.