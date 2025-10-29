Durante e sesion cu a tuma lugar na ATIA, unda mas cu 14 gremio sindical y comercial a reuni cu Partido Patriotico Arubano (PPA), Otmar Oduber a expresa cla y raspa: “E unico dos caminda cu nos tin pa cana, nos a trece awe cla y raspa dilanti. Nos ta gradici e gremionan pa un dialogo habri y constructive y cu ohala por yega na e meta final, pa tin un frente nacional, un union di tur pensamento, sentimento y institucion cu por para tras di un solo meta: defende Aruba su autonomia.” Oduber a splica cu PPA a pidi e gremionan pa pone un standpunt oficial, pa Parlamento por sa kico ta nan opinion y sentimento den su totalidad riba e Rijkswet HOFA, pa asina Aruba por tuma un decision firme.
No ta cuestion di politica; ta cuestion di nos pais
“Esaki no ta cuestion di baha gobierno, ni di wak ken ta gana credito,” Oduber a enfatisa.
“Ta cuestion di defende loke nos antepasadonan a lucha p’e. Un lucha, sacrificio, dedicacion y determinacion di mas cu 50 aña, marcando nos historia di dolor y di orguyo pa nos por a logra nos Status Aparte.” Otmar Oduber di PPA a expresa su satisfaccion cu, den
comparacion cu e reunion di juni y juli, e gremionan awe a sali cu un actitud di claridad y determinacion. “Awe nos a mira un cambio real. E gremionan cu antes tabata rabia, paso nan no tabatin informacion, awe nan ta mas orienta y ta compronde cu e silencio y manipulacion cu nos ta mira di banda di gobierno, no ta corecto ni pa pais ni pa pueblo.”
PPA ta para pa principio
Otmar Oduber a mustra cu orguyo cu e esfuerzo di su partido PPA, aunke ta chikito den Parlamento, ta grandi den curashi, integridad y determinacion. “Nos ta e partido cu sin recurso grandi, pero cu un meta cla: defende pueblo y salvaguardia pueblo prome cu cualkier interes personal of partidista.” El a recorda cu tanto su fraccion como partido a presenta oficialmente un Nota di Minoria, pa documenta y formalisa e posicion di PPA contra e Rijkswet HOFA.
“Awe mi ta sinti cu e mensahe ta yegando. Nos mensahe ta yegando na e profesionalnan, instancianan, gremionan y hasta nos ciudadano, cu tin amor sincero pa su pais.”
Un yamada serio: basta cu intimidacion y miedo
Den un tono fuerte y emocional, Otmar Oduber a dirigi su palabra na e lidernan actual y particularmente na e Prome Minister. “Ora un lider no por convence su pueblo cu argumento, e no por bay uza miedo y intimidacion, paso esey ta un indicacion cla y raspa di desesperacion y no tin argumento mas pa uza pa purba convence pueblo di algo cu no ta bon.”
Oduber a referi na e palabranan di e Prome Minister cu a bisa cu si Aruba no ta firma e Rijkswet, nos ta perde nos paspoort, nos ta daña nos relacionnan cu Reino y nos ta keda sin proteccion den caso di menaza internacional entre Venezuela y Merca. “Tur eseynan ta un argumento fofo,” Oduber a indica. “E Prome Minister mes, cu a bay den hongerstaking pa defende Aruba su autonomia, awe ta sinta trankil cla pa entrega nos finansa na Hulanda? Esaki ta un contradiccion moral y patriotico.”
Nos autonomia ta proteha y Hulanda no por kita esaki!
Otmar Oduber a aclaria cu ningun gobierno Hulandes no tin poder legal pa kita Aruba for di Reino, mucho menos pa kita nos paspoort Hulandes, of keda sin defende nos den cualkier situacion cu por surgi. “E Status Aparte cu nos a logra na 1986 ta huridicamente bon protegi den e Statuto di Reino. Aruba como pais autonomo ta e unico cu por dicidi si e kier sigui den Reino of no. Hulanda no por impone esaki.” El a termina cu un mensahe di union y speranza:
“Nos no ta bay entrega Aruba. Nos no ta bay entrega e sacrificion di nos antepasadonan. Ta ora pa para firme, sin miedo, sin division, pa nos pais.”