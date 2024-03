Otmar Oduber, den nomber di Plataforma Nos Pais a haci un denuncia formal diamars mainta dilanti di Parkietenbos relaciona cu decisionnan tuma door di gobierno y cu ta afecta nos comunidad y nos medio ambiente, entre otro.

Segun gobierno, Parkietenbos ta cera, pero por mira trucknan yen sushi ta drenta y sali bashi, dus sushi ta kedando atras.

Vecindario a reacciona caba y e comision di Parkietenbos ta considera e olor insoportabel, indicando cu e ta hasta un atentado contra e derechonan humano di esnan cu ta biba den e area.

Otmar ta comparti opinion di e comision y adicionalmente ta denuncia un decision tuma door di DOW y gobierno cu no a wordo participa na comunidad di Aruba y bisiñanan en particular. “DOW y e minister di Medio Ambiente a tuma e decision di bay bek na un sistema di kima sushi, kima sludge y bestianan morto na un forma habri.” Es decir, tur loke ta wordo kima ta simplemente bay de aire, contaminando tur e area. E sistema aki no a funciona, rapportnan traha pa e propio DOW 5 aña pasa ta mustra cu ta descualifica e sistema di kima sludge (desperdicio humano), no solamente paso e no ta sirbi y no tawata cumpli cu e exigencianan di e bestek, pero cu pio ainda e no ta “milieu vriendelijk”, osea ta contra un medio ambiente sano y hasta a pidi e tempo ey pa TNO haci un investigacion. pero e minister a dicidi di bin cune bek, sea na Parkietenbos of cualkier otro area.

Oduber ta bisa e ultimo aki pasobra e por a compronde cu e minister tin e intencion di hale, pa evita e criticanan na Parkietenbos, y bay San Nicolas cune unda cu e problema di falta di higiena lo ta mescos. E rapport ta mustra cu e sludge tabata sali pa 90% sin wordo kima, despues e tabata wordo mescla cu e sushi cu tabatin riba dump y dera eynan. Esey tabata e motibo pa cual tabatin e cantidad di musca tur tempo.

5 aña pasa a para e proceso aki y awo DOW cu aprobacion di e minister, tin intencion di bay paga mas cu 100 mil Florin pa luna pa bay bek na un sistema cu no ta funciona y cu ta contra derechonan humano.

Otmar ta puntra su mes, unda esnan cu ta representa pueblo di Aruba ta? Unda e 21 miembro di Parlamento ta y dicon nan no ta para dilanti Parkietenbos y puntra kico ta pasando, independiente si nan ta sostene gobierno of ta oposicion.Esaki ta algo grave, no ta cuestion di un persona, ta trata di barionan rond di Parkietenbos cu ta pasando den pena pa añanan.

PAHO for di 5 aña pasa a mustra riba e epidemia cu por wordo crea door di e sushi cu tabatin na Parkietenbos, awo a core pa Ser’i Thijshi (cu tabata un solucion temporal di 2 pa 3 aña mientras tabata busca e solucion a largo plaso cu tabata e incinerator, cual ta pega keto bay den Parlamento) y adicionalmente den nos awanan door di e problema di RWZI. “E solucion pa e problema di Parkietenbos presenta pa e minister responsabel ta pa partie den tur bario y hiba e desaster di Parkietenbos den tur bario na Aruba”, Oduber a declara den forma sarcastico, pero na mes momento hopi preocupa.

Finalisando el a bisa cu e ta spera cu e decision di bolbe kima sushi den un forma habri y ademas cu e minister por duna e hindervergunning pa por pone e incinerator traha y evita cu e desaster actual sigui crece y explota.