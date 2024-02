Diaranson mainta Otmar Oduber hunto cu su abogado tabata dilanti Corte di Husticia despues di a entrega un rapel na Presidente di Hof pa lo cual ta trata e evolucion di su caso.

Oduber a declara cu ya caba ta bayendo pa 5 aña bou investigacion y ta luchando pa yega corte y defende su inocencia, pasobra ta eyden e y su abogado lo bring’e, pero tin un abuso tumando luga. “No tin palabra pa expresa e abuso contra derechonan humano, mi no sa si ta pasobra mi ta un ex politico of si ta asina e sistema ta, pero nos ta bay haci 5 luna wardando pa por cuminsa scucha testigonan”.

“7 biaha a bay corte caba, no pa bringa inocencia di Oduber, sino pa por fabor hibe corte pa e por cuminsa defende su mes”, su abogado mr Carlo e trece dilanti. Esey ta e abuso cu tin na e momentonan aki di Ministerio Publico. Otmar ta indica cu esaki ta mustra e putri cu Ministerio Publico ta.

“Mi tabata un politico cu pa 26 aña semper a respeta nos sistema hudicial, mi a pone pueblo kere den nos sistema hudicial. Ora ma pasa den e proceso di Fondo di Desaroyo mi di mi ta keda kere y mi ta keda defende nos sistema hudicial. Awe mi no por defende e sistema hudicial aki mas, pasobra e ta corompi, e ta putri”, ta declaracionnan fuerte di Otmar Oduber.

E ta agrega cu hasta huesnan nan ta engaña. Den e casi 5 añanan di investigacion pa e caso di BCI, pa cual supuestamente e investigacion a cuiminsa, nan a lague cay dilanti hues, pasobra nan no por a haya nada contra dje. “Otmar no a bende un tereno, Otmar no a haya un placa, Otmar no ta forma parti di ningun organisacion criminal, Otmar no a enrikese su mes ningun caminda. Nan a coba den mi cuenta di banco, di mi ex casa, di mi mama, mi tata, mi ruman, mi famia. Nan tabata abusa ora nan tabata yama hendenan y invitanan na casnan clandestino na Westpunt y na Paradera pa puntranan si nan no tin nada riba Otmar. Mi ta bay bin dilanti cu nomber y fam, pasobra mi sa ken tur nan a yama, por lo menos 5-6 hende nan a hinca den un cas den forma clandestino cu laptop nan dilanti,pero sin papel, pa purba saca informacion for di nan,pa purba incriminami, pero nan no por a haya nada”.

Oduber ta bisa cu ta e Hulandesnan ta esnan cu tabata haci esaki, pero nada di esaki ta riba papel,den procesverbal. Di otro banda na Landsrecherche ta Arubiano nan a pone semper su dilanti pa interogue, pero cu preguntanan di e Hulandesnan.

E practicanan aki Otmar ta cataloga como Abuso di Ministerio Publico. No ta pasobra un persona ta politico e ta un criminal, pero ta parse cu esey ta nan meta, yega Aruba, Corsow y Sint Maarten y wak cuanto politico nan por cera. “Cerca Otmar Oduber ba dal bo dede duro!”.

Mas aleu. Oduber ta mustra cu tin un problema serio den Corte Comun di Aruba y Antiyas bou presidencia di Sr. de Kort, pasobra a pesar cu a entrega carta na 2 ocasion caba, Sr de Kort a bisa por escrito na un medio di comunicacion cu mester bay check kico a pasa. Pasobra ta for di 6 di november aña pasa hues a bisa cu 31 testigo mester wordo scucha y ta haya sa for di corte cu no tin hues, no tin hues comisario pe na e momentonan aki y cu fin di otro luna (maart) ta bay nombra uno. E persona aki lo tin cu bay lees in, pero pa Oduber, esaki lo ta mescos cu 4 fiscalnan y 2 PG cu a pasa durante e 4 añanan di su caso, nan no ta interesa den esaki, nan a bin y bay bek sin importa cu e consecuencianan di un caso asina unda cu por destrui un hende su bida, caba cune financiera y emocionalmente. Esaki contrario na otro casonan cu si no tin un hues Comisario disponibel, siguiente dia tin un otro cu lo por tuma e caso. Y Oduber ta bayendo pa otro 6 luna sin sa kico lo bay pasa y en espera pa e caso cuminsa pa e por defende su inocencia.