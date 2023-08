Despues cu siman pasa Otmar Oduber, ex minister, a anuncia su regreso den e arena politico, un di su comentarionan cu a capta hopi atencion tawata e hecho cu e la boga pa un dialogo nacional riba e topico di bahamento di gasto den e aparato di gobierno. “Ta basta cu aumenta tarifa aki, cu introduci medida aya of bin cu mas impuesto riba lomba di tanto nos comerciantenan y particularmente nos pueblo, cu na final di dia ta esun cu tin cu paga pa esaki di tur manera. Nos hendenan simplemente no por carga mas e peso di decicionnan unda ta keda aumenta costo di bida y costo di haci negoshi na Aruba, e cos aki mester stop awo” asina e ex minister di entre otro turismo y infrastructura a duna di conoce. E la sigura cu a yega ora pa stop cu e maneho di hisa costo di bida riba nos pueblo y a lanza e demanda na gobiernony prome minister pa habri awo mes un dialogo riba exclusivamente bahamento di gastonan den gobierno. Señor Oduber tawata hopi categorico den su ponencia cu ta ora pa tuma decicionnan na interes di e pueblo. Decicion nan cu porta no ta popular na corto plazo, pero cu ta necesario awo pa asina salvaguardia nos futuro a largo plazo, evitando cu mas medidanan mester worde introduci. “Tur prijs a subi, tur sevicio a subi, practicamente tur impuesto a subi, gasolin ta subi mas cu e ta baha, awa a subi, coriente a subi, gas a subi, recohe pa sushi a subi, cuminda a subi, y asina por sigi menciona. Ta pesey cu un dialogo riba bahamento di gasto den gobierno mester tuma lugar awo. No por warda ni un dia mas”, segun señor Otmar Oduber. E la sigi bisa cu mester uni gremionan, sindicatonan, gobierno y oposicion pa logra e meta aki di baha gasto drasticamente y na un forma structural. “Oposicion tambe mester madura y realiza cu no por sigi ta populista. Oposicion tambe tin un tarrea di coregi tur loke a bai robez den pasado y carga como posibel futuro mandatarionan e responsabilidad pa crea un miho futuro pa e siguiente generacion nan”. Oduber a mustra riba e hecho cu tin hopi departamentonan di gobierno cu por worde sea privatiza, independiza of elimina. E ultimo aki den e sentido cu tin varios departamentonan cu por worde unifica. Tambe e la menciona cu nombramento di personal den gobierno mester worde depolitiza awo, lagando esaki den man di un stichting cu participacion di esnan responsabel den gobierno hunto cu gremionan den e sector priva y instancianan concerni. “Gobierno su tarea mester bira uno di pone e criterianan pa cu nombramento pero lagando e tareanan pa cu esaki den mannan apolitico. Asina bo ta kita e preshon foi riba e politico y di otro banda ta crea e espacio pa e mihor personan pa e posicionnan vacante keda tuma”, Oduber a comenta. “Tin un cantidad di departamentonan di gobierno cu ora bo independiza of privatiza nan, lo haci cu nan ta bira hopi mas eficiente creando hopi mas productividad, cual tambe ta yuda baha gasto. Ta vision, determinacion y accion mester tin pa logra esaki”, e ex minister a finaliza bisando.