Otmar Oduber su pensamento y vision pa goberna Aruba

Ta un momento pa un cambio y ta un momento pa un forsa Nobo den comunidad. Esaki ta palabranan di Otmar Oduber, lider di partido POR. Nan a tuma un liña for di cuminsamento. A papia di informa comunidad y haci hopi cos diferente. Nan a traha nan programa na un forma diferente. A presenta nan programa na un manera full diferente. A tuma decisionnan via un protocol, caminda cu esun cu mas voto ta drenta Parlamento. Hopi ta bisa cu nan a haci’e den pasado, pero nunca a pone por escrito. Nunca nan a pone den un protocol legal. E ta un acuerdo firma den un documento. Nan a presenta na e forma cu nan ta debati. No ta para y conta loke nan kier bisa.

POR no a conta pueblo loke kier bisa nan. A permiti un total di 15 periodista na Aruba di tur radio, tur television, tur media, a sinta, a scrutina e programa, haci pregunta y tin cu bisa cu esey tabata inspiracion pa hopi otro partido. Hopi otro partido a bay scucha voznan pa nan por traha nan programa.

Otro partidonan tambe a bay cu e mesun concepto di live, hasta nan a invita periodistanan cual ta un cos bon. Esey ta e manera di contagia un politica nobo y a bishita masha hopi cas mes. A concentra riba e aspecto aki. Esun cu kier un bandera, ta haya un bandera. Esun cu kier un borchi ta haya un borchi.

Di un otro banda ta mira cu toch e politica den e ultimo dianan di bay hopi personal riba asuntonan cu no ta e prioridad of e interes di pueblo. Saca un soundbite di un combersacion personal riba un celular. Esey ta purba di haci un jump up riba dje of acusacionnan cu no tin base, no tin ningun prueba p’e. Tur esaki un biaha mas, mientras cu ta defende un Gobierno caminda cu awe e minister ta wordo prolonga su detencion pa 60 dia mas cu un cantidad di otro hende mas di su oficina. Por a mira cu conseheronan di Minister Benny Sevinger tabata na corte pa wordo interoga y asina eynan ta mira cu un Gobierno toch cu ta keda haya falta di e liderasgo di e pais.

Mientras cu tur esaki ta tuma luga, ta haya prome minister, sr. Eman ta djis bisa cu nada no a cambia, compara cu na Maart cu un minister di su gabinete a wordo sospecha, a wordo acusa y cu p’e nada no a cambia. E ora tin un Minister cu ta bay awo pa 60 dia di prolongacion hunto cu su secretaria, cu su chauffeur, cu su coordinador, cu conseheronan di minister Sevinger den e caso aki, famianan cerca, etc.

Segun Oduber, esaki ta un degeneracion na e momentonan aki den politica, pero mas cu tur den nos norma y balornan tambe na Aruba.

Nos pueblo kier mira integridad bek den Gobernacion. Nos pueblo kier recupera e confiansa den politiconan. Si mira con politica a bira na Aruba, e forma cu ta ataca otro, susha otro su nomber. Periodistanan cu ta coy site, periodistanan cu ta dicidi cu ta bay core un campaña completamente cu Gobierno pasobra e ta haya ganashi. Otro periodistanan ta bisa cu ta full oposicion. Mester bay reinstitui aki na Aruba, norma y balornan bek, eticanan bek den e trabao cu politiconan tin den Parlamento y den Gobierno, pero tambe un apelacion riba nos periodistanan cu tin cu informa comunidad. Den un democracia, politiconan ta importante, pero periodistanan por ta peligroso tambe den un democracia y den hopi pais caminda cu a wak e aspecto di democracia bay perdi. Wak Venezuela mes. Nos tur por bay bek y corda con Chavez a logra di comberti Venezuela den un pais totalmente no democratico, ora cu e top figuranan den periodismo na Venezuela, cuminsando na Venevision, RCTV, Globovision, tabata wordo cumpra. Na final periodismo no mester bira un negoshi. Ta sinti cu el a bira un negoshi. E ta un ofishi y un ofishi y negoshi ta dos cos diferente. Den e caso aki, poco poco periodismo a bira un negoshi, pasobra por ehempel tin websitenan cu tin cu depende di Gobierno cu pa ora habri noticia, pa paga un 1000 florin pa pone un ad, na cuminsamento di e noticia, cu no ta e caso den un corant, cu no ta e caso na hasta radio y television awendia. Antes, si tabata tin un radio emisora cu tabata tin un noticiero, e noticiero ta di e radio. Awor aki practicamente tur radio emisora ta bende nan noticia. E presentador di noticia ta gana e kier gana placa cun’e. Si aki tin cu stop cu un noticia pasobra Gobierno ta dunando 2000 florin fin di luna pa e pasa su propaganda, e ora so be it. E tipo di cosnan aki mester bay bek, pensa riba nan. Por ta un mediawet. Ta pensa seriamente riba un mediawet.

Oduber ta bay mas leu ainda como partido, cu cierto momento tin cu bin den e mediawet aki, un control pa loke ta social media. Pero mas leu ainda, un ley, caminda cu eigenlijk ta proteha e ciudadano tambe di tur e tipo di atakenan aki cu por tuma luga den medionan di comunicacion, sea ta social media, radio, television, corant, kico cu ta.

Cu esaki Oduber kiermen ta cu awendia bo por lastra nomber di un hende riba social media. Bo por haci kico cu bo kier riba social media y no tin ningun forma pa bo por para e fenomeno ey. Den futuro no mester lag’e na un caso den corte. Mester percura pa tin ley cu ta bisa cu esaki ta loke ta permisibel riba social media y no ta politico so.

Awor aki el a bay leu, pero henter aña por mira esaki. Social media, cu tabata suppose di ta social, cu bo tin un smile, cu bo ta cera amistad. Esaki a desvia completamente y mester percura pa esaki ta bao di control.

E programa E Berdad, hopi biaha hendenan tabata puntra kico ta e berdadero rason pakico a bandona AVP. A mustra riba diferente biaha e hechonan di cosnan cu no ta corecto, cu tabata tuma luga. Oduber a bisa hopi biaha y ta ripiti e storia, cu a pasa den un proceso di un persecucion enorme door di MEP pa 7 aña largo y a sali ileso for di dje. Tempo cu e tabata minister, tabata tin acusacionnan riba Strawberry gate, cual ministerio publico a bari for di mesa. Tabata tin acusacionnan di sr. Jan de Ruyter te den corte. Y te dia di awe de Ruyter bolbe fomenta contra di Oduber. Dicon? Pasobra el a bin tres siman pasa, cu ainda e no a paga abogado Chris Lejuez, e veredicto di hues, dia cu el a perde su caso dia e mester a rectifica contra di Oduber. E no a paga e abogado. E abogado a pone beslag riba dje y Oduber a splica cu si e bay kita e beslag eynan, ta e mester paga e abogado. Esey ta tur e atakenan cu tin na e momentonan aki.

Cierto momento ora tabata forma parti di e Gobierno y tabata mira cosnan ta sosode, cu no ta corecto, cu ta bay na Prome minister y ta bise cu e cosnan aki no ta cuadra. Pa duna un ehempel e ta wordo yama den un reunion, den oficina di prome minister, caminda cu prome minister ta bisa cu e proyecto di Bahia Principe no por bin cun’e na e sitio eynan. Ora puntra pakico, ta pasobra cu e luga a priminti un di e rumannan di Leoncita Arends, verbalmente cu nan ta hay’e pa nan busca un hende pa bende tereno of pa desaroya tereno. Ta yega na un punto cu ta bisa e ora cu unda e liña ta yega. Un desaroyo pa un pais, un hotel cu mas di 400 camber, cu ta crea 600 cupo di trabao na San Nicolas. Nan a entrega nan plannan hasta na DOW y ta bisa na cierto momento con un interes personal di un hende cu ta sostene partido, ta bay riba e pais general di pais Aruba. A pone pia abao y loke a pasa ta cu ta lage te ey y a dunanan e 2 siguiente terenonan na banda na Colony pa bay purba bende y cu a mira den medionan di comunicacion cu a sali cu kier a bende pa 10 miyon.

E tipo di cosnan aki hamas y nunca Oduber no por forma parti di dje. Ora cu Otmar papia, ta pasobra e ta papia cu documento. A mira e emailnan ta sali caminda cu a wordo bendi, ta cosnan cu a pasa cun’e. No ta djis acusacionnan tira den halto pa purba di kibra credibilidad. Esey ta henter e rabia cu tin di Canal 90, particularmente Leoncita Arends y Speed Andrade y tur e hendenan aki, pasobra cierto momento el a lanta para y keda boca cera djis pasobra e ta forma parti di Gobierno.

Tempo di oposicion el a critica MEP ariba dje. El a inventa e dicho Friends & Family, cual a bira un hit den carnaval, pasobra e tabata contra di tipo di nepotismonan aki den politica. Ora cu su mesun partido a cuminsa practica esaki, cu ehempelnan, cu documento den man. Tin documento den man caminda cu terenonan cu a haya por nada di pueblo cu nan a bende pa miyones. E ora tin algo robes. Pesey, cierto momento, ora hendenan cuminsa puntra kico ta e realidad, esaki ta e realidad. Cu cierto momento un politico, un hende, ken cu e ta, mester para pa integridad. Si bo kier papia di recobra confiansa den politiconan, di crea y trece integridad bek den gobernacion, e ora mester por denuncia tipo di actitudnan aki. Pasobra sino pueblo no sa y pueblo no lo por vota dia 22 di September, segun loke e ta mira y lubidando kico no ta wordo presenta na dje. Den e caso aki, a bisa cierto momento cu tin cu ilustra cu hechos, cu documento y esey ta loke a haci. Sr. Aldrich Croes a acepta pa haci e preguntanan den encuentro cu Oduber tabata tin cun’e y eynan a papia riba e 9 puntonan of gran parti di e 9 puntonan.

E Berdad, cierto momento ta sinti cu esey ta prioridad di un campaña. E parti negativo pa Oduber no ta e prioridad di un campaña. Parti di un campaña mester bisa pueblo kico bo ta bay haci. Loke a sosode caba ta keda atras. Loke a scoge pe ta, pa no laga loke a pasa caba keda den secreto. Pero pa laga comunidad sa kico tur ta pasando.

E prome minister no ta Otmar Oduber. Mike Eman a bisa na Maart, ora cu nan a acusa sr. Paul Croes den e caso aki, a hala su atencion un aña pasa riba esaki. E tabata sa cu esaki a sosode. Tin mas hende di otro ministerionan y otro ministernan cu tambe el a hala atencion. Oduber no ta esun cu tin cu papia riba dje.

Oduber ta splica cu Eman a hala su atencion pasobra ta bisa cu mester trata e cosnan aki interno cu ta haci tambe. Pero ta sigura cu nunca Eman a hala atencion di Oduber pa algo cu tabata sosode iregular. Of algo ilicito cu tabata tuma luga, of algo contra ley cu tabata tuma luga, siendo cu sr. Eman sa cu el a bin for di Hulanda. E sa kico tur el a papia na Hulanda, e sa kico kendenan el a hala atencion di nan den e gabinete aki, coordinador, ministernan y e mester carga e responsabilidad. No por ta lider di un pais y ta kere cu ki ora cu tin algo negativo, of ki ora tin algo di presion pa atende cu n’e, ta manda tur hende dilanti wak con ta resolve, pero ora cu kier regala cosnan cu fondo di pueblo, e ora si e ta prome dilanti y bisa cu esaki el a logra y esaki el a haci.

Tin hopi cos mas cu pueblo no sa, segun Oduber.

POR ta awor aki tin miras pa e siman crucial aki, cual lo conclui dia 22 di September. POR tin un programa di campaña, cual ta enfoca riba hopi punto cu nan kier modifica, cual sigur por tira un bista riba dje dje. Diasabra ultimo nan tabata tin nan parada di luz, cu a pasa den varios bario di Aruba, y por bisa cu tabata uno hopi interesante. Awo ta keda na pueblo, ken e kier scoge pa sali victorioso diabierna awo.