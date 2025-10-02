For di 30 di januari, PPA ta insisti riba transparencia y debate riba e Rijkswet HOFA. E fraccion, lidera pa Otmar Oduber, a manda repetidamente peticion pa un Reunion Publico, pa cumpli cu lista di palabracion y compromiso di IPKO 2022, unda a stipula cu Parlamento mester tin un rol central den e proceso di Rijkswet. Den un carta dirigi na Presidente di Parlamento, PPA a expresa cla cu e Reunion Publico, ya no tin sentido ni balor agrega. “Esaki lo djis bira un show politico, sin resultado concreto. P’esey, PPA ta retira e peticion pa un Reunion Publico y ta propone un via alternativo, cu por duna union y resultado,” segun Oduber.

Nota di Minoria: PPA a traha su parti

PPA a demostra liderato den henter e proceso di yega na un Rijkswet. Desde juni y juli, e fraccion a busca dialogo cu gremio sindical, comercial y instancia clave, pa splica kico e Rijkswet ta nifica pa futuro di Aruba. Esaki a resulta den un Nota di Minoria, unda PPA a comparti abiertamente cu tur sector. Pues un documento unda PPA ta indica su posicion cla y raspa.

“Nos meta nunca tabata pa tira lodo, pero pa informa y splica e realidad. Awe tur ciudadano, sindicato y comerciante ta pidi claridad. Esaki ta e rol cu PPA a cumpli desde principio,” segun Oduber.

Mentira di e coleganan di Parlamento

E bunita discurso y conferencia di prensa, presenta tanto pa e coleganan di fraccion di AVP y FUTURO, unda cu nan a indica cu ta awor e proceso di Rijkswet ta bay cuminsa den Parlamento di Aruba ta, manera e profesor- y parlamentarionan Hulandes a bisa, un “gepasseerde station”. Aruba a keda sin consensus y sin un posicion unanime y sin sosten di 2/3 parti di Parlamento, prome cu gobierno presenta un Rijkswet na Hulanda.

Seniorenconvent: pa logra union y fuerza

PPA a expresa cu un Reunion Publico awor no tin niun balor agrega. E lo bira un show politico di 15–30 ora, caminda lo trece mas division y culpabilidad sin base. “Nos ta propone un caminda constructivo y responsabel: un Seniorenconvent,” Oduber a enfatisa.

Un Seniorenconvent ta un reunion pa tur lider di fraccion, tras di porta cera, pa traha hunto un posicion unifica. E posicion aki lo presenta den Comision Central, despues den un sesion plenario y finalmente defende den un reunion publico. E proceso ey ta duna Aruba un bos hopi mas fuerte contra Hulanda.

Segun e expertonan constitucional, e version actual di e Rijkswet HOFA ta kita Parlamento su derecho y ta pone autonomia di Aruba na pia di Hulanda. Profesor Nicolay mes a adverti: Aruba por expresa su deseo, pero Hulanda ta e unico cu dicidi. Esaki ta inaceptabel!

Finalmente Otmar Oduber kier enfatisa cu e carta di fraccion di PPA ta manda un apelacion categorico: stop cu division y politica barata. Aruba mester sigui un via di union, logra consensus den un Seniorenconvent y asina manda un mensahe fuerte y cla pa Hulanda: sin consensus, no tin Rijkswet. Otmar Oduber a recorda cu: “Nos grandinan a lucha pa gana Status Aparte. Awe nos responsabilidad ta defende esey cu unidad. Aruba no por perde su autonomia pa conveniencia of division partidista.”