Parlamentario Otmar Oduber di fraccion di PPA ta lansa critica serio riba e maneho di e cuantioso biahenan actual di e gobierno y e deficiencia di transparencia pa Parlamento, como e organo di mas halto na Aruba. Den un entrevista, Oduber a subraya cu no tin comunicacion cla, transparencia den maneho y prioridad real, na beneficio di comunidad di Aruba.

Niun transparencia pa Parlamento

A pesar di e peticionnan haci di fraccion PPA pa encuentro publico y contesta riba hopi pregunta haci, e ministernan ta keda duna prioridad na biahamento of celebracion di cualkier cos cu presenta. “Nos no ta haya niun update di kico e ministernan ta bay haci den nan biahenan. Sinembargo den un reunion den CHA, a bolbe bin dilanti e asunto di Reglamento di Ordo, tocante e reunionnan cu fraccion PPA a pidi mas di 140 dia atras y bo ta haya reaccion di e presidente di parlamento, cu e mester bay check e agenda di su ministernan si nan ta disponibel, mientras niun caminda esey ta para den e Reglamento di Ordo”, Otmar a subraya. Ta hopi cla cu no ta desea ningun tipo di transparencia den e gobierno aki.

Maneho caotico sin vision

Oduber ta critica e incertidumbre y division dentro di e gabinete aki. Oduber ta di opinion cu desde cu e gobierno aki a sinta, nan a demostra di no tin ni direccion y vision cla. E ministernan ainda ta buscando kico pa haci of con pa cuminsa atende cu nan tareanan real como minister, tin falta di comunicacion y e pais aki ta nabegando sin rumbo. “Mientras cu Minister Cicilia ta biaha pa Geneve pa atende conferencia di ILO y firma acuerdo cu sector laboral, e problemanan laboral urgente aki na Aruba manera, dunamento di permiso, pardonregeling pa e 10 mil ilegalnan cu no ta pagando casi 50 miyon na belasting, no ta hayando atencion debido. Ami tambe tabata minister di labor y 4 biaha mi tabatin e oportunidad pa bay, pero mi no a mira e necesidad pa hacie. Pero Minister Cicilia den a penas 2 luna trahando, a opta pa haci un gasto asina grandi y realisa e biahe aki. Ta aki bo mester tuma un postura como Gobierno!”, Oduber a expresa.

Maneho responsabel ta cuminsa na cas

“Ban cuminsa aki!”, Oduber a indica. “Bay sinta cu minister di integracion y bin cu solucion rapido pa e problema di falta di trahador den diferente sector comercial”. Oduber ta sugeri pa e ministernan Dowers y Cicilia bin cu proposicion, pa yuda e empresarionan chikito pa agilisa e proceduranan y duna atencion na loke gremionan ta gritando, cu nan mester di cierto specialisacion. “Bo ta trancando economia di Aruba. Bo ta trancando e negoshinan, cu no por duna servicio manera mester ta. Tur esaki paso boso prioridadnan ta completamente robes.” Otmar a sigui bisa. E parlamentario ta kere cu kisas tur e biahenan y celebracionnan aki ta un forma di desvia atencion di e situacion real, paso nan no kier atende cu e problemanan real cu Aruba ta confrontando.