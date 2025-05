Un otro punto preocupante treci dilanti durante conferencia di prensa di Parlamentario Otmar Oduber, di PPA, tabata tocante e falta di claridad den e suma recorta na AZV. Parlamentario Oduber ta condena e accion, unda AZV a worde forza pa corta 60 miyon florin riba entre otro; remedi y servicio medico y awe niun hende kier responsabilisa p’e hecho aki. A trece bida y salud di nos hendenan na peliger, door cu nan no tabata ricibi sea remedi of cierto tratamentonan den e ultimo 4 añanan aki, pero niun hende kier papia di esaki.

“Nos di fraccion di PPA ta alerta nos comunidad, cu nos no ta bay laga esaki drumi y ta bay haci trabou di dje, cuestionando AZV, Gobierno anterior como Gobierno actual y sigur CAFT y BZK, tocante e suma aki y e origin di e accion irresponsabel aki”, Oduber a enfatisa.

Inicialmente tabata papia di corta un suma di 5 miyon pa aña y diripiente el a bira 5 miyon pa luna, unda finalmente a purba corta 60 miyon durante e ultimo añanan. Mas cu claro esaki ta un condicion masha desafiante pa AZV cumpli cu ne y a indica cu haciendo esaki, ta trata di un accion totalmente irresponsabel y cu sigur lo tawata tin consecuencia riba hopi servicio di salud, cu no por a brinda mas na nos hendenan.

“Aki ta papia cu aparentemente tabatin un mal informacion sea door di CAFT of CFT, cu den temporada di pandemia, lo mester a corta 5 miyon pa aña. Pero despues a interpret’e den 5 miyon pa luna”. Actualmente tin un acusacion di e gobierno actual contra e minister di salud anterior, di a corta irresponsabel den AZV. Sinembargo e minister di salud anterior ya a indica cu e no a corta irresponsabel, pero a sigui instruccion di Hulanda, esta tanto for di secretario di estado sr. Knops como despues di sra. van Huffelen. Pues no tin claridad riba kico e suma exacto ta!

Incluso Parlamentario Oduber a subraya, cu den seno di directiva di CFT tabatin un miembro di CFT, sra. van der Wal, cu a indica cu e no sa tocante e instruccion cu mester corta 5 miyon pa luna, ya cu segun e ta corda, ta 5 miyon pa aña y sr. Gradus ta contradeci esaki.

PPA ta contento cu AZV a logra pone rond di 130 remedi bek pa nos hendenan y den e amienda presenta recientemente, PPA a indica cu AZV tin espacio financiero pa hacie, mientras cu otro partido tabata kier a hinc’e den un ‘toeslag’ y a vota contra e amienda proponi di PPA. Awe PPA ta haña razon y a inclui e casi 130 remedinan aki bek riba e lista positivo di AZV.

“Sea ta BZK, CFT, AZV, e minister anterior of actual mester para responsabel y bin cu claridad tocante e suma di recorte aki den AZV, di cual hopi hende no a cuestiona y pueblo merece di haya un contesta cla y responsabel tocante e recorte forsa aki, cu tabata a costo di remedi, salud y mi ta spera no bida di nos hendenan, cu finalmente den un periodo di 3-4 aña ta rond di 120 miyon florin,” Oduber a termina bisando.