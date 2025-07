Fraccion di PPA, mediante su parlamentario Otmar Oduber, ta preocupa cu e posicion cu e Gobierno ta tumando relaciona cu e forma di anda di un discusion crucial: e contenido specifico di e condicionnan di un Rijkswet pa supervision financiero. “Nos como fraccion di PPA a manda un carta oficial for di final di januari pa pidi un reunion publico. Ya ta mas cu cinco luna, y ainda e reunion no a tuma lugar,” Oduber a enfatisa. Segun Otmar, Aruba ta den un proceso di e discusion aki pa mas di cinco aña caba, pero Gobierno ta keda falta na su obligacion di informa pueblo y Parlamento.

Deficiencia den transparencia y democracia

Durante un reunion porta sera, Gobierno a indica cu pa di tres kwartaal lo mester presenta un proposicion na Conseho di Minister di Reino. Awor cu juli ta caba, no tin ni un concepto oficial riba mesa pa Parlamento por studia y discuti. “Nos no sa nada concreto. Parlamento no por sigui opera asina. Un delegacion di Parlamento di Aruba ta rumbo pa Hulanda pa bay trata un Rijkswet sin cu a trat’e na Aruba mes, respetando democracia y autonomia di su pais y su hendenan”, segun Oduber.

Reunion cu e gremionan sindical

Fraccion di PPA a tuma iniciativa pa yama un reunion cu e gremionan comercial 1 luna pasa y awe a toca turno pa un sesion interactivo cu e gremionan sindical. Di e forma aki parlamentario Otmar Oduber a presenta e informacionnan basico cu e mes a haya tambe riba nivel ‘ambtelijk’ algun dia atras. “Esaki no ta djis un cuestion di aspecto financiero, ta un cuestion di autonomia y respet democratico. Gobierno no ta habri ni cu Parlamento, ni cu sector di gremio,” Oduber a bisa. P’esey PPA ta insisti y boga pa Aruba forma un Frente Nacional. “Nos ta kere cu Aruba mester uni su forsa politico, gremionan, laboral y civico pa confronta e menasa cu nos democracia y Status Aparte ta confrontando cu e accionnan di Hulanda.”

Nos Democracia ta Den Peliger

Otmar Oduber a subraya claramente cu loke ta den wega ta nos autonomia y e legado di nos lucha pa Status Aparte for di e añanan 40, unda cu a boga pa nos ta ‘baas den nos cas’. “Aruba a logra un posicion unico den Reino, basa riba confiansa cu nos mes por administra nos mes. Hulanda no por uza un Rijkswet pa traha bypass riba nos leynan local y nos orden constitutional,” el a insisti. “Nos tin e structuranan local, nos tin responsabilidad, nos tin pueblo cu tin derecho pa haya mas claridad riba e topico aki y Gobierno mester dun acara y papia transparente.”

Actua prome cu ta laat

Den september, un delegacion di Parlamento lo bay IPKO, unda e tema di Rijksministerraad ta riba e agenda. “Pero nos ta den receso te mitar di augustus. Pues lo duna solamente espacio di un par siman prome cu e decision final keda presenta,” segun Otmar. “Nos mester actua awor. Aruba no por sigui den e silencio aki, mientras cu e desaroyonan clave ta tumando lugar den Reino.”

Fraccion di PPA ta manda un apelacion pa Gobierno: cumpli cu e promesa di reunion publico, habri e draft di Rijkswet, y duna Parlamento y pueblo e lugar cu nan merece den un proceso cu ta toca nos futuro.