Cu mas di dos decada di experiencia politico, Otmar Oduber a mira hopi gobierno, minister y parlamentario bin y bay. Pero su mensahe ta cla: poder sin transparencia ta un traicion na confiansa di pueblo. Den su disertacion di dialuna ultimo, Oduber a recorda cu Parlamento no ta un instrumento di partido, sino un defensa pa pueblo y su futuro generacion. Segun Otmar, liderazgo sin vision ta un peliger pa Aruba y cada ley y voto ta afecta famia, trabou y desaroyo di nos isla. Integridad mester keda firme, a pesar di mayoria cu ta cambia cada eleccion.
Hopi ta bin y bay
Otmar tin un carera amplio y largo den politica y a sa di ocupa varios funcion y a logra hopi cos pa Aruba, cu te dia di awe tin su stempel. “Ami tin hopi aña den politica y mi a wak hopi bay y hopi bin. Ami a bay y bin ora cu ami tabata kier, pero semper cu sosten di pueblo. Y ora mi wak e fraccion sinta mi dilanti, mi ta wak algun cu a bin bek y algun nobo, pero ta pueblo ta dicidi na final di dia e rumbo di bo y di bo partido”. Y p’esey nos mester tin den nos cabes, cu ora nos trata un ley den Parlamento, nos mester corda riba e generacionnan cu ta bin despues, dus aki 5 – 10 aña y no djis e momento cu bo ta sinta kiden como Parlamentario. Of pio ainda, kico ta bin di pabou como instruccion y djis cumpli cu esey, paso e ta cumbini nos organisacion politico”.
Interes di ken Parlamento ta sirbi?
Un otro punto cu parlamentario Oduber a resalta den su disertacion tabata tocante interes di ken parlamento ta sirbi. E ley di salario pa ora a dura mas di loke mester y tur esaki dijs paso e partidonan no por a haya otro y tin e grandeza di duna reconocemento na esun cu a bin cu e ley aki. “Esey mester ta un motibo pa perhudica un grupo asina grandi di nos comunidad? Kiden ta facil, paso nos tur ta cobra ya for di 24, hera prome y mi kier duna elogio na esunnan cu a traha riba dje tanto aña pasa, paso awor nos ta beneficia di dje. Ta for di januari por a pasa e ley aki caba, pero atrobe poder y interes politico ta hunga un rol.” Ta mane un problema pa duna reconocemento na e trabou di un gobierno anterior.
Gobierno no a kita medida
A pesar cu gobierno tabatin opcion na comienso di e presupuesto pa elimina e medidanan, nan a opta pa a yega tuma e surplus, cu segun nan, ta basa riba medida, pero nan no a kit’e. Pues partido AVP y FUTURO a coy e fondo, uz’e door di nan promesanan politico haci den campaña. “Pues nan no por papia di medida mas, door cu nan mes no a haci nada pa kit’e. AVP y FUTURO ta bira cofundador di e medidanan aki,” Otmar a indica. Segun Oduber, un biaha mas ta bisto, cu e partidonan politico ta sinta kiden y ta vota y duna disertacion segun ta cumbini nan. “Paso si AVP ta sinta awe den oposicion e lo a vota contra e presupuesto supletorio, pero door cu nan ta den gobierno awor, nan ta vota pro, djis pa nan por cumpli cu nan promesanan politico cu tin den nan programa”.
Pa PPA e realidad ta cla: Parlamento no por sirbi interes di partido, sino interes di pueblo. Historia a mustra cu mayoria por bin y bay, pero integridad y responsabilidad mester keda firme. PPA ta rechasa un Parlamento cu ta hunga cu futuro di e generacionnan y ta recorda cu cada ley y cada voto tin consecuencia real pa famia y pa Aruba su desaroyo. Manera parlamentario Otmar Oduber a indica, poder sin transparencia ta bashi; liderazgo sin vision ta peligroso. Aruba mester un rumbo cla, unda pueblo ta central y no un teatro politico, unda promesa y conveniencia ta regla.