Den e oranan di mainta, e parlamentarionan a vota pa pa e siguiente aña parlamentario, cu speransa pa mas direccion democratico. Lider di PPA, Otmar Oduber, a felicita tanto sr. Marlon Sneek, reelegi como Presidente y sra. Muzanin Wever, reeligi como Vice Presidente. Pero tras di e formalidad aki, Aruba ta sinti un repugnancia total. Na vispera di 40 aña di Status Aparte, nos Parlamento ta mustra hilaridad y hipocresia. Mas cu 2.500 pregunta haci na Gobierno, pero menos di 500 a haya contesta. “Mi mes tin casi 70 pregunta sin niun contesta. Esaki ta un prueba hopi cla: Gobierno no ta respeta e funcion di parlamento, cu ta uno pa controla nan.”
Un parlamento deficiente
PPA tabata hopi cla cu nan mensahe: e relacion di e coalicion di gobierno aki ta un ‘matrimonio’ yena di condicion, sin amor y mucho menos confiansa. Otmar a señala ehempel cla di deficiencia di Parlamento: un reunion pidi for di 30 di januari tocante Rijkswet y 7 luna despues ta yam’e y riba dje ta bira schors e reunion den 15 minuut y pone un fecha te dos siman despues. E siman aki e reunion mester tuma lugar, pero te ainda, no a haya niun invitacion. ‘Vragenuren’ segun Reglamento di Ordo no ta sosode, e reunionnan critico, unda parlamento mester haya informacion relevante, e desaroyonan andando y noticia importante no ta tumando lugar. Pues tin mas desordo cu informacion relevante den Parlamento.
‘Yiu nobo’ cu nomber: HOFA
Otmar Oduber a indica, cu e tema principal pa PPA ta, e forma con ta traha un Rijkswet. El a referi na un documento di 30 di september 2022: Afsprakenlijst Interparlementair Overleg Den Haag y su notulanan. “MEP y AVP ta keda mustra dede riba otro. Ken ta tata, mama, padrastro, madrasta di e Rijkswet y cu e ta un yiu huerfano. Pero nos tur sa, cu e prome dos conceptonan di Rijkswet a wordo firma e tempo ey door di ex prome minister, durante di un situacion di pandemia. Sinembargo e gobierno aki, no a firma e mesun conceptonan ey, pero a bay crea nan propio ‘yiu’ y a haya e nomber di: HOFA.”
PPA ta boga pa alternativa
Segun Otmar Oduber: “Aruba no tin nesesidad, ni obligacion pa un Rijkswet. Tin alternativa: paga e interes di prestamo cu Hulanda di nos propio fondonan, cu un cortamento den nos presupuesto di pais, menos cu 0.01% di nos presupuesto, door di baha gasto den e departamentonan cu no mester existi, ya cu nan por funciona riba nan mes, manera; DTI, DIP, DLV, DOW. Na Hulanda y hopi pais mas, e tipo di tareanan aki ta funciona mihor den e institutonanan independiente. E diferencia di interes 3.5% – 6.9% por ta cubri door di tuma e accionnan necesario y asina no ta entrega nos autonomia. Mas ainda, cu Aruba a demostra cu si tin un maneho financiero responsabel por logra un surplus di mas di 500 miyon florin sin Rijkswet. Si Hulanda kier garantia, ban hinca un “Begrotingskamer” den nos Constitucion, unda si kier cambia e normanan, mester di 2/3 di Parlamento (15 voto). Asina, niun gobierno cu tin mayoria absoluto, por haci y deshaci. Esaki ta mesun garantia cu un Rijkswet tin, pero ta den nos mesun man.”
Finalmente Otmar a subraya cu PPA si a asumi su responsabilidad di sinta cu e gremionan y diferente instancia concerni y dialoga, ta exigi contesta di gobierno, ta pidi pa orden y democracia den Parlamento y control real riba Gobierno. Aruba merece gobernacion serio. Ban drecha na cas prome. Activa control y funcionamento parlamentario, respeta Reglamento di Ordo y traha cu alternativa local pa cuida y salvaguardia nos dignidad y autodeterminacion.