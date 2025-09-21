Aruba su lucha pa autonomia no ta un historia di pasado, sino un realidad cu ta sigui biba den debate politico di awe. Durante conferencia di prensa, fraccion di PPA, lidera pa parlamentario Otmar Oduber y miembro activo Eduard Pieters, a presenta un ‘minderh eidsnota’. E documento aki ta pone riba papel e vision, analisis y alternativa di PPA riba e Rijkswet, cu ta mustra di ta algo impone riba Aruba. Pa PPA, e lucha aki no ta un asunto di politica so, sino un cuestion di identidad, autodeterminacion y futuro di nos pueblo.
E realidad y logro historico
“Nos ‘minderheidsnota’ ta cla: Aruba no por entrega su autonomia financiero a cambio di un interes cu a penas ta duna un bentaha marginal. E documento ta mustra cu e costonan pa pueblo lo ta hopi mas grandi cu e beneficio cu Hulanda ta promete. Aruba no tabata presente na e formacion di e “baby Rijkswet”, y awe nos ta confronta un di tres version: HOFA. PPA a pone riba papel un analisis exacto di con Aruba a yega aki, y kico e riesgo ta, si nos laga Hulanda pone nos bou di un tipo di curatela financiero structural,” Otmar a elabora. Ta un echo cu Aruba tin un Status Aparte unico den Reino, mas amplio y mas protegi cu Corsou y Sint Maarten. Esaki no ta un regalo, sino un derecho cu a logra despues di decada di lucha den e añan 40, 50, 60 y 70. Hulanda ta kier kibra e proteccionnan aki, pa logra mas grip riba Aruba, pero nos ta pone cla cu nos autonomia no ta negociabel.
Alternativa existente y proteccion constitucional
Segun Otmar Oduber: “Un punto fundamental ta cu Aruba ya tin suficiente mecanismo di control y garantia na nivel constitucional y estatutario. Articulo 50 di Statuto di Reino ta duna Hulanda herment pa actua solamente si tin un menasa real. Den pasado, gobernador mes a uza su poder legal pa preveni mal maneho financiero, un prueba cu e sistema ya tin checks and balances suficiente”. Esey ta confirma cu e Rijkswet no ta necesario; ta simplemente un manera pa reduci autonomia di Aruba y trata nos manera Corsou y Sint Maarten, cu nunca a haya un autonomia completo. Hulanda no por uza un falta di confiansa como motibo pa impone limitacion di nos lucha di Status Aparte. Aruba a demostra cu e mes por logra surplus den presupuesto y atende su responsabilidad financiero y riba dje, Hulanda tin tur herment legal pa actua.
Cuestion di autonomia of dependencia
E rijkswet ta bay mas leu cu simplemente garantia financiero. “E ta implica cu tur ley di maneho financiero di Aruba lo mester haya aprobacion di Tweede Kamer y Rijksministerraad. Practicamente, nos finansas lo keda bou curatela permanente. Pregunta cu nos mester haci ta, si ta bal entrega nos autonomia pa un diferensia di 3.5% versus 5.7% di interes, cu ta representa un cantidad rond di 8 miyon florin?”. Sinembargo Aruba mes por logra esaki via disciplina interno y reforma structural. P’esey e posicion di PPA ta keda fuerte, cu autonomia no tin prijs.
Hulanda ya tin suficiente instrumento pa actua si Aruba faya.
Finalmente e ‘minderheidsnota’ di PPA ta mas cu djis un documento: ta un grito pa defende autonomia di Aruba y un guia pa alternativa realistico. Nos ta mustra cu tin otro caminda, unda transparencia, responsabilidad y reforma interno ta e clave, sin entrega nos identidad y autonomia. Pa nos pueblo, e lucha pa Status Aparte no tabata un regalo, tabata un conkistaa. PPA ta determina pa sigui defende e herencia aki, pa nos pueblo y pa generacion cu ta bin. Aruba no ta un pais sumiso; Aruba ta un pais di determinacion. Y cu e nota aki, PPA ta pone su bos cla y firme na Hulanda y den nos mes comunidad.