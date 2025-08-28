Na Aruba actualmente pueblo ta enfrentando un realidad duro: costo di bida ta subi tur siman, e famianan ta lucha pa cubri nan gasto basico y e mayornan ta preocupa si nan por paga schoolgeld. Den un situacion asina, manera cu partido AVP y FUTURO ta indica casi tur dia, pueblo ta spera cu gobierno y parlamento lo traha cu responsabilidad pa busca alivo y inversion real den e cosnan cu ta importante pa comunidad, bienestar general y desaroyo sostenibel.
Surplus: logro di ken?
No ta un secreto cu gobierno di MEP y RAIZ a percura pa Aruba tin un surplus di 500 miyon florin. “Mi no ta defende ningun partido ni ningun gobierno, pero echo ta, cu ta gobierno di MEP y RAIZ a percura pa e gobierno actual tin 500 miyon florin” segun parlamentario Otmar Oduber. E surplus aki ta duna oportunidad real na e gobierno di AVP-FUTURO tanto den presupuesto di 2025 como e presupuesto supletorio, pa inverti den e proyectonan urgente, pero e cuestion ta: Kico e gobierno ta bay haci cu e oportunidad aki?
Amienda pa Centro Bario rechasa
E fraccion di PPA a presenta un amienda riba e Presupuesto Supletorio pa destina parti di e miyonnan aki na nos Centronan di Bario. Pero sorprendentemente, AVP-FUTURO a vota contra. “Ta increibel y hasta incomprendibel con un gobierno ta nenga pa inverti den nos Centronan di Bario, cu ta un pilar crucial y esencial pa desaroyo optimal di nos hendenan y comunidad,” Oduber a laga sa. E voto contra e amienda aki ta manda un mensahe hopi cla: e bienestar social y comunitario no ta prioridad di e gobierno aki. Y mas ainda, ta cuestiona con politica ta na Aruba, unda cu e mesun partido MEP a vota contra nan propio surplus durante e presupuesto supletorio aki.
AVP-FUTURO: pro medida, contra alivio real
Durante e mesun reunion aki, AVP-FUTURO a vota pro na tur e medidanan den e Presupuesto Supletorio. Pero segun Oduber, e realidad ta completamente diferente: “Si berdad costo di bida ta asina halto, cu no tin placa pa e mayornan paga schoolgeld, cu e frigidairenan ta bashi, cu e placa no ta yega pa cumpli cu e necesidadnan basico, e ora mester a propone pa baha e presion cu tin riba nos pueblo y alivia pueblo, door di ahusta of elimina e impuestonan, manera: BBO, BAVP, BAZV y esnan na frontera.” Oduber a enfatisa: “Si gobierno di AVP-FUTURO ta honesto, nan lo mester a kita e impuestonan aki cu gobierno di MEP-RAIZ a impone. Pero lamentablemente nan no a haci esaki. Pues nan tambe ta pro medida, djis ta tira e culpa riba otro!”
AVP ta sigui cu e medidanan di MEP
Den campaña y durante e tratamento di presupuesto, tanto e ministernan como e parlamentarionan di AVP y FUTURO a keda ripiti cu MEP a masacra pueblo y hinca man den cartera di pueblo cu impuesto y medida inhusto. Pero awor, cu nan tin e poder y autoridad pa cambia e practica aki, unda realmente por alivia pueblo y cumpli cu e promesanan di campaña, nan ta opta pa sigui e mesun rumbo. E mesun medidanan cu supuestamente tabata inhumano a keda ratifica den e reunion publico di Presupuesto Supletorio.
“Pueblo ta harta di discurso contradictorio, palabra sin accion y cu ta tuma nan haci. Un gobierno no por sigui gaba cu surplus, mientras nan ta nenga pa inverti den pueblo su bienestar y den e comunidadnan. PPA lo sigui lucha pa un politica honesto, transparente y cu ta traha pa su pueblo”, Otmar a finalisa bisando.