E discusion di e contenido di rijkswet: HOFA, ta keda rondona di confusion, manipulacion y falta di transparencia y sinceridad. Pero pa partido PPA, un cos ta cla: esaki no ta un simpel ley di finansa, sino un atake directo contra nos autonomia constitucional.
HOFA ta kita nos autoridad riba ley local
“HOFA nunca a wordo trata na un forma serio den Parlamento, manera cu minister Gerlien Croes ta expresa. Imagina bo, cu den e ‘toelichting’, e ley ta stipula cu ora Aruba kier haci un cambio den su ‘landsverordening’, pues su leynan na nivel local, nos no por haci esey sin autorisacion di Hulanda y Tweede Kamer. Esaki ta simpelmente inaceptabel”. Ta increibel segun Otmar Oduber, con Gerlien Croes por manipula informacion, mientras cu e ta eliminando nos derecho soberano pa legisla nos propio tereno y entrega hasta poder parlamentario di Aruba? Pues den practica, Conseho di Reino lo bay dicidi riba nos leynan local y esaki ta nifica, cu nos ta entregando nos autonomia y autodeterminacion completamente na Hulanda.
Veneno ta den e rabo di HOFA
Otmar Oduber a indica cu loke ta pio den henter e rijkswet HOFA aki ta: “Cu e ley aki tin un salida imposibel. “Den e condicionnan di HOFA, Aruba mester cumpli na un manera riguroso pa mas di dies aña y solamente despues di tres aña cumpliendo consecutivamente, bo por cuminsa cu e proceso di haci peticion pa sali for di e rijkswet. Esey ta si Hulanda bay di acuerdo.” Pues na final no tin ningun mecanismo real, unda Aruba mes por dicidi. Hulanda ta keda e unico hues y esun cu autoridad riba nos leynan local. Esaki sigur ta un caminda largo y inhusto y contra e derecho di autodeterminacion cu tanto nos pueblo a lucha pa haya.
Manipulando pueblo cu engaño
“Tanto Gerlien Croes como Mike Eman ta keda gaña y manipula pueblo, dunando informacion cu ta combini nan y no papiando e berdad. Parlamento hamas a ricibi clarificacion formal di e contenido di Rijkswet, mientras cu e propio Gerlien Croes y Arthur Dowers na 2022, a firma un acuerdo, pa pone como trampa p’e gobierno anterior y awor nan mes a cay den dje,” Otmar a subraya. Pero loke ta mas condenabel tambe pa e parlamentario Otmar Oduber ta cu, tin parlamentario cu definitivamente ta lesa, pero no ta compronde, creando un silencio y actitud peligroso pa Aruba. “E ora a yega pa reconoce cu lucha aki no ta solamente di Status Aparte. E ta un lucha pa nos pais y nos dignidad”, el a expresa.
Diferencia politico un banda
Fraccion di PPA ta sigui boga pa un frente nacional. Ta ora pa FUTURO, specialmente e jongnan, esta Gerlien Croes y Geoffrey Wever, compronde cu Aruba no por sigui cay den trampa di Rijkswet. Ningun gobierno tin autoridad pa entrega autonomia na Hulanda, mientras cu tin otro solucion como opcion. E lucha aki ta di nos antepasadonan, cu a bringa pa cada paso di soberania cu nos tin awendia. HOFA ta un traicion pa pueblo y su historia. Si nos entrega nos poder pa cambia nos propio leynan local, nos ta perde alma di pais. Aruba mester para firme y den union.