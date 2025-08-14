Diamars e lidernan di fraccion a reuni cu e di 4 Staatssecretaris di Hulanda y su conseheronan y pa fraccion di PPA, Otmar Oduber a insisti cu loke ta importante tabata pa papia di Rijkswet y no tur e puntonan di agende cu e staatssecretaris tabatin y a bin cu ne dilanti. Lider di fraccion di PPA a indica cu el a keda un biaha mas sorprendi, cu e dos fraccionnan cu ta sostene gobierno, esta AVP y FUTURO, no a ni sikiera papia y tabata completamente adorando e Hulandesnan, lubidando cu nan rol no ta pa representa gobierno, sino pueblo.
Postura indiferente y silencio total di coalicion
Realidad ta cu Gobierno a bin Parlamento y duna informacion superficial riba Rijkswet, pues e detayenan y e partinan mas crucial y sensitivo di e Rijkswet mes, no a presenta na Parlamento. “Mi a sali y mi a bisa nan directo y mi ta lamenta, cu un biaha mas bo ta wak e postura di e fraccionnan manera AVP y FUTURO, unda nan no a haci ningun pregunta riba Rijkswet. Tabata manera cu nan no kier papia mes di esaki, paso pa nan ya caba esaki ta un ‘done deal’. Ta cuestion di djis sinta warda esaki yega Parlamento, pa nan vota ‘voor’.
Secretario di estado sorprendi cu accion di gobierno
Oduber a subraya cu tabata impactante y tristo, cu ora e proio Secretario di Estado a indica cu con ta posibel cu Parlamento no ta haya informacion di Gobierno. “E rol di Parlamento ta, cu Gobierno di pais mester duna nan informacion y nos no ta hayando esey. Y ta completamente corecto, cu e como Staatssecretaris no por bin te di Hulanda pa bin duna nos informacion”, Otmar a indica. Mas cuestionabel tabata ora cu e secretario di estado a comparti e pensamento, cu tempo e tambe tabata den e rol di representa su pueblo y tabata den Parlamento, e no por compronde dicon Gobierno no ta informa Parlamento.
Gobierno no ta respeta funcion di Parlamento
Otro cos cu a bin dilanti den e reunion aki ta, cu ta imposibel cu un gobierno ta ‘bypass’ Parlamento riba un aspecto asina importante y esaki e secretario di estado a bay di acuerdo tambe cu ne. Normalmente den un caso asina, unda ta trata Rijkswet, esta ley, ta Parlamento mester duna indicacion na su Gobierno, specialmente si ta papia riba autonomia di Aruba. “Ta Parlamento ta duna ki direccion un Rijkswet mester bay, paso ta trata di un ley, cu no ta solamente den su pais mester ehecut’e, pero den Reino tambe, y Parlamento mester duna bo direccion cu bo mester bay. Mi no kier a saca paña sushi su dilanti, pero realidad ta, cu Parlamento nunca a haya oportunidad, en todo caso e Parlamento nobo aki, pa ventila su pensamento cu Gobierno, paso cada biaha ta sconde p’e” Otmar a expresa.
Importancia di Reunion Publico
Fraccion di PPA, cu sosten di MEP, a pidi un reunion publico pa discuti e topico crucial di Rijkswet, 5 pa 6 luna pasa. Un reunion di e caracter aki ta mustra claramente, unda y kico cada fraccion ta para p’e, no manera un ‘bijeenkomst’ of presentacion den comision central, caminda bo no mester fiha un posicion. Pero Parlamento ta keda den limbo: ningun fecha, ningun claridad, y gobierno y e coalicion di parlamento cu ta sostene gobierno y no pueblo, ta sinta warda decision di october den Conseho di Reino. Mientras AVP y FUTURO ta keda mudo y hasta ta adora e Hulandesnan cu ta bay kita nos autonomia, autonomia cu tur partido den pasado a lucha p’e, sin importa color y danki na e lucha ey, awe nan ta fungi como parlamentario. Segun Otmar: “Awe fraccion AVP y FUTURO a mustra cu tur cos ta manera ‘koek en ei’ cu e Hulandesnan sinta na mesa y ni sikiera nan kier a touch e topico di Rijkswet, pa por ventila e pensamento cu ta biba cerca nos.”
Finalmente Parlamento y pueblo lo sigui sin informacion concreto, mientras e parlamentarionan di coalicion ta sostene gobierno y e Hulandesnan ta sinta na mesa pa dicidi riba nos futuro.