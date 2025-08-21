Reunion di presupuesto supletorio di pais Aruba a keda cancela, pa asina Prome Minister por atende cu e situacion tenso cu tin den region riba loke ta trata e barconan di guera di Merca den region. Den un reunion categorisa como ‘Besloten Bijeenkomst (BB)’ Prome Minister Mike Eman a informa Parlamento di e situacion y con gobierno tin pensa di atende cu e situacion aki.
Reunion porta cera
E reunion tabata uno porta cera, unda Prome Minister y tur e instancianan envolvi tambe tabata presente pa duna informacion. E noticia a cuminsa plama riba e rednan social , pero despues e medionan Latino tambe a cuminsa saca e informacion di e situacion entre Merca y Venezuela.
Lider di fraccion di PPA Otmar Oduber a duna di conoce; “Cu e informacionnan ricibi, sigur ta duna un sentimento cu gobierno ta actuando manera mester ta. Mas ainda cu e informacionnan necesario mester sali for di un solo canal, cu ta Prome Minister Mike Eman, pa asina pueblo haya e informacion corecto di e trabounan cu ta andano y con Aruba mester prepara”.
PPA ta satisfecho cu informacion
“Fraccion di PPA por bisa cu nos tin un curason trankil cu gobierno di Aruba ta bezig, ta na altura y ta den contacto cu tur e instancianan y tambe madre patria Hulanda pa e actividadnan cu ta tumando luga. Fraccion di PPA tin tur e confiansa mirando e forma cu prome minister a bin papia y informa Parlamento den un forma habri, unda ta dunando atencion cu ta necesario y cu comunidad di Aruba lo keda informa na su debido momento”, Otmar a subraya.
Lider di fraccion di PPA ta kere cu loke ta importante den henter e proceso aki ta, pa gobierno keda informa comunidad di e pasonan y pa nos tur keda trankil. “Loke cu no por evita ta, cu e situacion ta hala hopi atencion internacionalmente. Ta di compronde cu na Aruba e comunidad tambe ta drenta den un preocupacion y p’esey mes ta importante pa gobierno di Aruba, atende cu e situacion corectamente pa keda informa Parlamento y comunidad di Aruba,” Otmar a finalisa bisando.