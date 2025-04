Manera nos tur sa den parlamento a keda trata un reunion cera pa parlamento duna autorisacion riba e echo cu si un parlamentario ta sospechoso cu e por biaha como delegacion y representa Aruba den exterior. Lider di partido PPA Otmar Oduber ta duna di conoce cu e reunion cu a tuma luga ta un reunion di hypocrecia unda cu kier silencia un miembro di parlamento cu ta bastante vocal den e ultimo temponan den parlamento.

Lider di PPA ta haya e reunion uno di hypocrieta paso netamente partido AVP na 2019 na momento cu ta trata di un berdadero sospecho den partido AVP unda cu AVP a vota contra di e ley aki unda cu ta limita un parlamentario pa haci su trabou den exterior. Sinembargo e mes un AVP cu a vota e tempo ey contra pa nan miembro di AVP cu si tabata sospechoso oficial.

Pa lider di fraccion PPA e acto aki ta mustra e inmadurez politico cu tin ainda den parlamento y un muestra di hipocresia unda cu a vota pa stroba cu fraccion di PPA por haci trabounan den exterior unda cu comosifuera lo por limita fraccion di PPA y por cera boca di su persona como parlamentario riba tur e trabaonan cu ta bin ta haciendo como fraccion di PPA.

Entre e miembro di parlamento Benny Sevinger y lider di fraccion di PPA Otmar oduber tin un diferencia di ta sospechoso. Awe Otmar Oduber ta sospechoso debi cu ministerio publico a bay apela un caso caminda cu hues den un forma categorico y hasta den un herstel vonnis cu ta un coreccion cu a wordo haci a confirma cu su persona por ta den parlamento y por participa den un eleccion como politico, contrario na otro politiconan cu si tin un condena riba nan cabes.

E rason dicon parlamento ta colga na dje awe y a vota contra pa fraccion di PPA por participa den reunionnan den exterior ta paso ministerio publico a bay apela na algo cu nan a perde unda nan no a logra di saca Otmar Oduber di parlamento y tampoco pa por postula su mes riba lista pa bay un eleccion. Asina mes parlamento a para riba e punto di sospechoso cual ta un hipocresia.

Sinembargo si mester tuma nota cu presencia di Parlamentario Mike de Meza y Parlamentario Stephany Sevinger no ta den parlamento kisas paso nan no lo kier forma parti di e hipocresia aki di partido AVP. AVP na 2019 si a vota contra riba e acto antidemocratico constitucional aki , pero awe si AVP a bay diacuerdo paso kier trata di cera e boca di Fraccion di PPA.

Pa loke ta trata Fraccion FUTURO , lider di PPA Otmar Oduber no tin speransa mas den FUTURO unda cu nan ta propaganda un politica nobo unda cu hasta 10 dia pasa un di e lider nan di e partido di dos cabes Geoffrey Wever den un reunion ta expresa cu fraccion FUTURO ta considera loke a tuma luga na 2019 cu ta stroba un parlamentario di haci su trabou ta un manera anticonstitucional , asina e di dos lider di partido FUTURO Geoffrey Wever a bisa.

Tambe a ser bisa cu fraccion di FUTURO no lo sostene esaki,paso ta considera cu esaki nunca no mester a tuma luga den pasado y awe tres miembro di fraccion di FUTURO cu no ta ni yega 500 vota kier para un miembro di parlamento cu tin casi 2500 voto cu ta representa pueblo pa haci un biahe pa aña pa asina fraccion di PPA por vocifera su pensamento.

Na mes momento por tuma nota cu tin un otro parlamentario sinta den fraccion di MEP cu a keda baha como minister pa desconfiansa unda cu posiblemente lo tabatin malversacion cu tabatin den un departamento di dje pero ta sinta awe den parlamento y cu si por biaha y haci trabounan den exterior como delegacion di parlamento.

Lider di fraccion PPA Otmar Oduber ta kere cu pueblo ta mira tur loke ta pasando y pueblo lo husga pa su mes di kico ta e cara berdadero di e parlamentarionan cu tin actualmente den parlamento ta refleha y e trabounan cu nan ta haci pa e comunidad di Aruba.

Segun lider di fraccion di PPA, Otmar Oduber no tin mester di un biaha pa aña pa IPKO na Hulanda pa e por vocifera cu e Hulandesnan loke ta e pensamento nan di PPA. Mes un cos cu tin IPKO na Hulanda lo ta bay tin IPKO na Aruba tambe, pero loke cu mester ta sigur ta cu e politiconan Hulandes no ta bay keda sin scucha e mensahe cu fraccion di PPA tin.

Loke cu pueblo di Aruba mester ta wowo habri riba dje y cuestiona riba henter movecion cu gobierno di AVP –FUTURO kier hinca Aruba aden unda cu e pregunta di oro ta si nos lo keda “ baas den nos mes cas” despues cu firma e Rijkswet aki”? Un lucha hiba pa tanto Henny Eman biew y Shon A Eman, welo y tata di Mike Eman, foi añanan 30-40 caba. Of manera Betico Croes a yega di bisa “materialismo lo vence idealismo” ?