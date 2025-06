Parlamentario di fraccion PPA, Otmar Oduber, ta wak bek riba e reunion di ‘vragenuur’ di awe den sala di Parlamento, uno fructifero cu Minister di Husticia en cuestion. Tabata trata di e caso tragico y lamentabel di e hoben Ayden Lanoy y a pesar cu Minister Dowers, a duna algun contesta cla y directo, Oduber a expresa su gran preocupacion tocante falta di transparencia y comunicacion, specialmente di banda di Ministerio Publico.

Ministerio Publico den silencio total

“Ta imposibel pa sigui sin claridad,” segun Otmar. “Nos no ta acusa niun hende, pero si e investigacion a termina, Ministerio Publico mester comunica cu e famia y cu nos comunidad. Si no ta paso nos tin e reunion awe den Parlamento, nos no sa mes cu e investigacion na Hulanda a keda cla y cu Hulanda a manda tur cos bek pa Aruba. E simpel echo cu nos ta cuater luna despues y ta reina un silencio hermetico, ta solamente crea mas duda y dolor.” Oduber a enfatisa, cu famia Lanoy a ricibi notificacion cu den 3 luna lo tin claridad, pero te awe, e famia no a haya nada.

Protocol di Comunicacion ta necesario

Otmar a expresa tambe cu el a indica cu tin un necesidad urgente pa bin cu un protocol di comunicacion entre Minister, Ministerio Publico, famia di victima y comunidad. “Nos no por sigui crea un ambiente, caminda e pueblo ta sinti cu ta tapando algo, manera cu ta pasando den varios caso. Ken no ta corda riba e hobencita Zinnia Croes, cual fundacion tambe a acerca su persona, paso a pesar cu ta 10 aña pasa, e dolor y duda ainda ta reina no cerca e famia so, pero tambe den comunidad. Husticia sin transparencia, no ta husticia,” e conclui.

Pa fraccion di PPA, cu ta hibando e lucha aki for di comienso pa husticia y transparencia, tabata awe hopi cla, cu como parlamentario no ta cuestion cu nos mester djis papia, pero nos mester pone nos palabranan den accion y tin un compromiso fuerte cu nos comunidad. E fraccion lo sigui busca contesta, insisti pa responsabilidad y propone solucion pa e caso aki haya tur claridad y no bay den olvido. Otmar ta cla: “Si a comete eror, tin cu haya consecuencia. Pero e pueblo y e famia merece berdad y contesta.”