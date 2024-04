Otmar Oduber por a tuma nota di declaracionnan di Prome Minister y e ta sumamente contento di por a scucha e urgencia cu tin pa atende cu e crisis di RWZI caminda cu sigur e plantanan na Bubali y Parkietenbos ta sumamente deficiente. Oduber ta contento di mira cu Prome Minister ta asumi su responsabilidad y hasta por bisa cu a tuma over esaki for di minister di Medio Ambiente cu no por a ehecuta un plan y no tin un vision riba e tereno aki. Tambe Otmar a gradici cu Prome Minister a scucha e critica cu Plataforma Nos Pais a trece dilanti pa no bay crea un otro cobransa di 15 of 20 Dollar na porta cerca nos turistanan. E por a compronde for di declaracionnan di e mandatario cu intencion ta pa bay Parlamento cu un ley pa crea un instituto totalmente separa. Esaki ta un idea cu e Plataforma ta sostene totalmente y cu ta e plan cu tabata bezig ta wordo ehecuta na 2019. Lo bay cobra un suma atraves di e Environmental Levy cual na e momentonan aki ta 3 Dollar, pero ainda Oduber no sa cu cuanto gobierno tin intencion di subie. “Riba su mes e no ta un mal idea, pero e ta inhusto tegenover di tur otro hende. Por ehempel, na restaurantnan tur hende ta laba man ora nan caba di come of ta haci uzo di e baño, e ora restaurantnan tambe lo por cobra e levy aki? Pasobra den e ley ta poni cu solamente cambernan di hotel por cobre. Igualmente otro cestablecimentonan manera supermercadonan y tiendanan tambe lo por pone riba nan recibo cu nan por cobra un environmental levy pa uzo di baño cu nan tin?”, Otmar Oduber ta expresa y ta agrega cu esaki ta mustra cu gobierno no ta serio den e aanpak pa resolve e problematica. Ta tira un cos cu ta mustra facil, pero ta crea un inhusticia riba nos pais, creando desigualdad. Igualmente e ta puntra kico lo bay pasa cu e hendenan na cas, esnan cu tin beerput na nan cas, cu ya caba ta paga pa chica nan pos? Finalisando Otmar ta bisa cu en berdad mester yega na un solucion pa loke ta RWZI, pero gobierno no tin un vision, maneho of plan structura pa para tras di dje.