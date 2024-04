Durante e programa Nos Realidad Cla y Raspa di Plataforma Pais, Otmar Oduber a presenta un punto hopi interesante pa loke ta e clase trahador.

El a indica cu e Plataforma ta boga pa introduccion di un ley cataloga como ‘Beneficio Economico Laboral’ pa medio di cual den caso cu e compania bay bon, e empleado por haya beneficio di dje tambe. Ta trata di un concepto completamente nobo pa Aruba den cual no ta solamente e trahador ta wordo beneficia, pero tambe e compania. Esaki pasobra si e trahador ripara cu si e traha mas eficiente, mas ganashi e doño di trabou por haya y e tambe lo por participa den e ganashi aki tambe.

E trahador mester sa cu si e ta traha pa e empresa aki cu tabatin un ganashi, cu e ta haya parti di e ganashi ey pa ley, sin cu e tin efectonan secundario, mientras cu por crea un aftrek pa e dunador di trabou.

Actualmente estudionan ta mustra cu 82% di e empresanan na Aruba ta gana placa, cual ta nan derecho tambe y ta yega un momento cu den ley por bisa cu e trahador por bin na remarke pa un beneficio economico for di e companianan cu tin ganashi.

Otmar Oduber ta considera cu ta awor momento pa papia riba e punto aki y no den porta di eleccion pa haci politica. “Ta yega e momento, mi persona ta kere y ta convenci cu no ta tur biaha nos por sigui complace pa haya voto, awor a yega e momento pa nos complace pa e pais aki bay dilanti, pa nos proximo generacionnan, nos yiunan, nos nietonan no pasa den loke nos pensionadonan ta pasando awe. Nos deber awe como politico of no, ta pa bin hunto pa trece un cambio, trece leynan y trece beneficionan pa nos hendenan. Nos por tin un gobierno sumamente exitoso si nos tin e compromiso, e cohon y e curashi pa bisa cu nos ta willing pa tuma e decisionnan cu por ta no ta bon pa Partido, pero si pa Pais Aruba