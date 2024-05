Un di e criticanan grandi cu Otmar Oduber di Plataforma Pais tin, ta cu no ta sinti cu Parlamento ta haci e trabou di representante di pueblo.

Recientemente Parlamento no tabatin e cohon pa tuma un decision riba e ley di matrimonio di mesun sexo y a opta pa laga esaki den man di huesnan, cu lo mester bin sinta awo riba e stul di parlamentarionan y gobernantenan. Pero no ta solamente esey, por mira e mesun situacion pa loke ta problemanan manera por ehempel esun di RWZI y 31 edificio bandona di gobierno, cual por cierto Otmar a laga un ley completamente cla atras 5 aña pasa.

“Bo no ta mira ni oposicion ni esnan cu ta sostene gobierno ta carga un responsabilidad pa comunidad di Aruba”, Oduber ta opina. Ningun miembro di Parlamento ta bin cu proposicion, ta critica so por scucha, un ta critica otro. Mientras tanto, si mira e presupuesto cu tin pa Parlamento, e ta puntra su mes si tin mester di 21 parlamentario pa un comunidad asina chikito manera esun di nos isla. “E mesun trabou no por wordo haci 15 miembro, por ehempel? Ban hiba e discusionnan necesario awo, prome cu eleccion otro aña”.

Otmar ta puntra su mes, dicon e parlamentarionan, cu tin e trabou di controla gobierno no ta haci esaki. Esaki posiblemente pasobra hopi biaha esnan cu ta bay den Parlamento ta pasobra nan no por a bira minister y no tin mag di tin un voz, y e tiki biahanan cu tabatin un voz, tabatin consecuencia pa nan, manera pasado a demostra.

Continuando, Oduber ta bisa cu Aruba por wordo maneha y guia cu 15 parlamentario y 5 minister. “Si bo tin 5 minister cu ta traha manera Otmar Oduber a traha, keremi nos ta produci 15 biaha mas di loke nos ta produciendo na e momentonan aki y cu nos a produci den otro momentonan. Bo mester tin boluntad y amor pa e comunidad aki”.

Lamentablemente te dia di awe e Plataforma no a haya respuesta di gobierno riba e carta manda varios luna atras pa bin cu un Dialogo Nacional riba reduccion substancial di gastonan cu lo mester atende diferente situacionnan y proposicionnan presenta na beneficio di Aruba y nos comunidad, esaki prome cu eleccion.

E topico principal di e Dialogo Nacional tabata reduccion di gastonan di gobierno cu 12% di un presupuesto di un poco mas di 1 biyon Florin. Es decir, reduccion di gastonan di gobierno di mas cu 100 miyon Florin, cual segun Otmar Oduber ta posible si tin e cohon y determinacion di aleha politica for di e decisionnan cu no mester ta den e ramo politico.

Tampoco por scucha ningun di e 21 miembronan di Parlamento haci algun pregunta riba e topiconan ariba menciona, pero aki un aña lo tin eleccion, unda nan tur, of por lo menos mayoria di nan, lo ta buscando voto di pueblo sin cu berdaderamente nan a mustra nan responsabilidad pa cu nos comunidad.