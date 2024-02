Otmar Oduber di Plataforma Nos Pais, papiando riba turismo, el a expresa cu e ta contento cu e informacion presenta pa gobierno, cu e plan ta pa e hotel Secrets Aruba na San Nicolas habri su portanan cu e prome 300 cambernan pa fin di e aña aki.

Esaki ta un proyecto cu pa Otmar personalmente ta yene cu hopi orguyo y felicidad, ya cu el a traha pa hopi aña riba dje y cu a inicia ora e como minister a papia cu Bahia Principe e tempo aya. Diferente gobierno for di nos Status Aparte a purba traha un hotel eynan, varios bloki a wordo poni, pero lamentablemente esaki no a wordo concretisa. Na 2018 a cuminsa conversacionnan cu e grupo di Martinon, cual ta esun cu ta desaroyando e proyecto na San Nicolas y na 2019 prome Otmar a retira for di politica, e tabatin e honor di haci e apertura y percura pa e grupo aki establece sum es na Aruba.

Ta trata di un grupo serio y cu varios miembro di prensa por a bishita hunto cu Otmar nan instalacionnan na Republica Dominicana. E grupo a mustra e seriedad y compromiso cu Aruba, cu a pesar cu ora nan tabata cla pa cuminsa na final di 2019, a bin e periodo di Covid cu a conduci cu e proyecto a trance pa mas cu un aña y mey, cu tur su consecuencianan, incluyendo un aumento di 30 pa 40% di e gastonan di construccion y casonan den corte.

“Mi ta contento cu e hendenan a keda cu e confiansa den Pais Aruba. A regla tur permiso y a cumpli cu tur rekisito, incluyendo un screening di Banco Central y VDA, y awe nos ta papia di un apertura di un proyecto pa San Nicolas cu ta bay bira un ‘gamechanger’ pa e pueblo di San Nicolas y pa Aruba en general pa loke ta trata su economia”, Otmar Oduber a declara.

Agregando na esaki el a bisa cu e tempo aya a haci varios estudio di parti di Price Waterhouse Coopers y Aruba Investment Bank riba kico e ‘spin-off effect’ ta bay ta economia di San Nicolas y Pais Aruba y ningun hende por imagina e efectonan cu esaki lo trece. E lo trece beneficio no solamente pa esnan cu lo bay traha eynan, pero tambe lo crea mas comercio na San Nicolas, lo por bin cu car rentals, souvenir shops, mas restaurantnan, tour operators, water sports, etc.

“Esey tabata e empuhe cu tabata incentiva mi persona pa a lucha durante tur e añanan ey pa por a logra e meta aki y pami sigur ta un orguyo di scucha for di gobierno cu e proyecto aki finalmente ta bay habri pa fin di e aña aki of cuminsamento di e prome semester di 2025. Mi ta felicita pueblo di San Nicolas, gobierno y pueblo di Aruba pa e prome hotel di e caliber aki cu ta bin na San Nicolas”.