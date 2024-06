“Esun cu ta pensa cu mester ta orguyoso of cu mester considera e acuerdo cu Hulanda uno bon pa Aruba, sea no conoce nos historia y e lucha hiba of kier ta un ignorante di e falta di curashi cu tawata tin durante e ultimo casi 40 añanan desde nos Status Aparte”, asina ex Minister Otmar Oduber a duna di conoce den un declaracion na prensa ayera. “Falta di cohon, falta di toma di decicion y incapacidad a laga e Hulandes na Den Haag pone Aruba lomba contra muraya y abusa di nos. Mi a bisa esaki na 2016 ora a bandona AVP pa motibo cu no a cumpli cu e programa di gobernacion pa introduci algo similar na un BTW y MEP tampoco tawata tin e curashi pa introduci esaki y a opta pa sigi cu un BBO cu no a sirbi e meta pa sanea e situacion financiero, sabiendo cu un BTW tawata e caminda pa cana”, Oduber a declara cu un tono fuerte. Segun e ex Minister ambos partido grandi y gremionan tawata sa cu algo parecido na BTW tawata e caminda pa cana, pero niun di tres kier a tuma e pasonan necesario pa introduci esaki. “Banda di e hecho cu no a tuma e pasonan adecua pa loke ta nos sistema fiscal, di otro banda no a atende cu e gastonan exorbitante di e aparato di gobierno. Es mas te dia di awe niun partido ni den oposicion of cualicion kier hiba e e discucion aki riba gastonan di gobierno, paso no ta cumbini nan”, dus Oduber. E ex mandatario ta enfatiza e hecho cu bahamento di gastonan di gobierno ta un must y cu lamentablemente niun politico tin e curashi pa cuestiona esaki. Pa añas a papia riba e hecho cu mester independisa departamentonan di gobierno, elimina esnan cu ta dimas of innecesario. Mester atende cu e mas di 32 edificionanan bandona cu tin un balor di riba 300 miyon. Tin cu reduci e cantidad di ministernan, pero tambe parlamentarionan, como tambe responsabilisafion di directornan y hefenen di departamentonan, como tambe reduccion den gastonan di operacion di gobierno. “Ainda nos ta na tempo, independiente di loke Hulanda a changa nos aden aki, pa atende cu e dos puntonan aki, osea introduccion di un banda di un reforma fiscal berdadero, efectivo y productivo, anto di otro banda baha drasticamente gastonan di gobierno. Esaki mester tin como meta pa inverti mas den nos enseñanza, nos infrastructura y nos grandinan y nan salud”. E ora ta awo segun señor Oduber pa haci lo corecto pa nos futuro generacion y pa demostra Hulanda cu si nos por tin e capacidad pa atende cu nos asuntonan na Oranjestad y no na Den Haag, pero pa esaki nos mester ta diciplina y consistente den nos accionan y no manera durante e ultimo decadanan cu a pasa. “Nos Plataforma PAIS ta boga pa un reforma fiscal real estilo BTW y un acuerdo y compromiso awe, prome cu proximo eleccion, pa reduccion substancial di e gastonan di gobierno mediante un dialogo nacional cu tur partidonan y gremionan den nos comunidad”, asina Otmar Oduber a enfatiza.