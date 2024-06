Oduber na e momentonan aki tin ya casi 4 aña y mey wardando riba e proceso di investigacion. A dura mas cu 8 luna pa interogacion di testigonan cuminsa y ora e mester a cuminsa, lamentablemente, un di e testigonan principal a fayece. Ta trata aki di un polis local cu tabata hefe di Bureau Criminele Inteligentie (BCI) cu ta esun cu a traha tur e rapportnan (7) contra Otmar Oduber, aparentemente na 2019, ora e tabata minister ainda. E informacion aki a sali na cla na 2022 ora cu Oduber a wordo deteni, manda KIA y kier a prolonga su detencion, pero huez no a mira motibo pa e prolongacion. Es decir, e testigo principal, cu a traha e 7 rapportnan cu informacion basa riba falsificacion y mentira no lo por declara mas. Ministerio Publico mes, despues di a realisa un investigacion for di 2019 te na 2022, a laga tur e 7 rapportnan aki di BCI cay. Cu esaki, loke tabata e base di caso Flamingo no a bay door. Un otro inhusticia menciona pa Otmar ta cu siman pasa Ministerio Publico a manda un carta pa Hues Comisario cu ta atendiendo cu e testigonan, caminda ta pidi pa mantene e identidad di e miembro di RST secreto; un Hulandes Europeo na Hulanda, cu a traha un rapport completamente falso (TCI). Motibo di esaki ta pa proteha su identidad. Pregunta cu Otmar ta haci ta dicon Ministerio Publico no a pidi e mesun trato pa e otro dos Arubianonan Hulandes cu tambe a wordo pidi pa testigua den e caso. Un di nan ta miembro di Cuerpo Policial y e otro ta miembro di Landsrecherche di Aruba. Riba e rapport falso (TCI), Oduber a indica cu esaki tabata contene hasta falsificacion na momento cu a traha e rapport y ademas, contenido di e rapport ta totalmente falso. “E ta un rapport cu a wordo traha pa bisa cu Otmar Oduber a otorga e terno na Hyatt Place pasobra ta hendenan cu tabata financia su campaña. Otmar Oduber no tabata minister dia cu e tereno aki a wordo duna of cumpra na 2015. Otmar Oduber a bira minister na final di 2017. E tereno aki no ta un erfpacht, e ta un eigendom. Kiermen facilmente por a haya e informacion pa bo haya sa cu loke bo ta skirbiendo contra mi ta falso”. Tambe a bisa cu Oduber lo a otorga permiso di hotel pa e grupo aki, pero na ningun momento e tabata minister di Salud Publico pa otorga permiso di hotel. Tambe a wordo bisa cu e tabatin bentaha pasobra den campaña e tabata tene su reunionnan den e ballroom di e hotel por nada. E hotel a caba di wordo construi na aña 2020, e ultimo eleccion cu Otmar a participa ta na 2017. Un otro inhusticia menciona ta cu ley a wordo cambia y empeora caminda cu e persona cu ta wordo acusa, Otmar Oduber den e caso aki, no por ta presente ora ta interoga personanan cu e mes ta busca como testigo. Cu e cambio di ley recien, abogado so por tey y si e persona no tin abogado, e no por sucha testigonan. Mientras tanto, Landsrecherche si tin e oportunidad cu ora nan ta interogando un persona, a base di loke nan contesta, nan por sigui puntra mas cos. Cu e cambio aki, ta dificil pa un abogado (cu no conoce e procedura den e caso aki con funcionamento den gobierno) sigui puntra of pa bisa si e testigo a contesta algo cu no ta berdad of no ta cuadra. Esaki kiermen cu e acusado ta wordo perhudica como ciudadano. Como ultimo punto, Otmar a indica cu caso Flamingo na Hulanda no lo por ta andando manera e ta awe. Hamas y nunca un persona lo mester a warda 4 aña y mey pa un caso cuminsa, warda 8 pa 10 luna pa interogacionnan, e proceso aki na Hulanda no ta tarda mas cu 2 siman. Esaki ta algo inhusto y no por ta posibel cu ta mira discriminacion aki den nos sistema hudicial. Concluyendo, Otmar Oduber a expresa cu tendiendo e testigonan te na e momentonan aki, por bisa cu politica ta meti diki diki den Ministerio Publico na Aruba. “Instruccionnan cu ta wordo duna pa ken si y ken no entrega keho contra nan. Uza contactonan directo di politica cu Ministerio Publico, opdrachtnan directo na PG cu a caba di bay. Materialnan di Ministerio Publico ta wordo uza pa bay persegui hende riba opdracht di politica. Aki mi no ta papia unicamente di Otmar Oduber, mi ta papia di directornan, hefenan di departamento, hendenan cu na final di dia a resulta cu no tin nada contra nan, pero e ora DRH di gobierno ta uza material y informacion ricibi na un forma ‘incorecto’ pa purba persegui e hendenan aki pa wak con ainda nan por scapa cara pa kitanan”.