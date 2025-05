“No tin mas ciego cu esun cu no kier wak”, asina Oduber a declara riba su fb awemainta. Algun dia atras Oduber di PPA a critica e hecho cu e tardanza aki den nombra un di 7 minister ta tumando demasiado largo y ta creando un irresponsabilidad pa tin un gobierno competente pa atende cu e responsabilidad cu un gobierno digno mester por asumi. Ya ta bai pa 6 luna cu e resultado di eleccion ta conoci y ainda e gobierno aki no por caba di keda completa pa asina asumi su responsabilidadnan.

Loke ta tumando lugar aki cu e nombramento di e di 7 minister ta un wega y uno hopi sushi. E ley di screening di minister, di acuerdo cune of no, ta hopi duidelijk y ta stipula exactamente kiko e formadornan por a haci y kiko no. E ley ta bisa den un di su articulonan cu for di e momento cu un di e consehonan ta negativo riba un candidato pa minister, cu esaki no por worde presenta na Gobernador. Tambe e mesun ley aki ta stipula e responsabikidad y deber di e formadornan pa notifica por escrito e candidato pa minister cu no a pasa e screening. Aki e prome wega a tuma lugar y Gerlien Croes cu a sigura De Meza cu e no lo bira minister a cumpli cu su palabra, mientras Mike Eman a keda den silencio.

Di otro banda Sr de Meza kier claridad y tin e derecho tambe di haña un trato husto y conforme e espiritu di leynan. Ley mester sirbi pa duna proteccion y siguridad legal pero tambe mester ta husto y cumpli cu su meta. Ley nan no ta worde crea pa worde uza den perhudica un persona of pa worde interpreta subjetivamente. Mescos mester respeta institutonan y spera di nan tambe cu nan ta actua na un forma ehemplar y objetivo. Pero mientras De Meza ta busca su derecho, e propio gobierno di cual e ta bringando pa forma parti di dje, awo ta bolbe pase un “fastball”, dunando y facilitando e team cu tin cu defende e propio gobierno di Gerlien y Mike Eman, tur municion y arma den corte pa caba cu De Meza completamente.

E ta hopi bisto y awor hasta proba cu Gerlien no kier De Meza como Minister pa motibo di e forma con Gerlien a worde trata den AVP pa De Meza y razon pa cual e la bandona e partido berde. Di otro banda tambe ta hopi bisto y awor proba cu Mike Eman a scohe pa para banda di Gerlien y Geoffrey pa laga De Meza cai manera patia berde scur, a costo cu e ta mantene su mes den e stul di Prome Minister.