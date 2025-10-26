Mientras cu hopi discusion ta pasa den Parlamento, un realidad doloroso ta keda sin atencion: e crisis humano cu nos adultonan mayor ta enfrenta den su ultimo periodo di bida.
Lider di Partido Patriotico Arubano (PPA), Otmar Oduber, ta lansa un critica fuerte: “Nos ta papia di nos mesun grandinan, nan cu a traha, paga impuesto y cria nos nacion, pero cu awe ta sufri den silencio y abandono total di tanto famia como gobierno.”
Den Parlamento, e presidencia di e Comision di Adulto Mayor, tabata den man di fraccion di PPA, pero sin ningun argumentacion cla, a kita esaki for di fraccion di PPA. Segun Oduber, esaki no ta un casualidad, sino un acto di represaya politico, precisamente pasobra PPA tabata e unico partido cu a trece e problematica di nos grandinan na mesa cu seriedad y persistencia. “Nan no ta gusta cu nos tabata papia fuerte, pasobra nos tabata papia un realidad cu hopi kier sconde,” Oduber a bisa.
Un Deficit di Humanidad
Segun dato di CBS y Banco Central, Aruba tin awe un deficit di mas di 104 miyon florin riba e presupuesto nacional pa atende nos pensionadonan. E cifra ta proyecta pa triplifica te na 300 miyon den 20 aña. Pero tras di e number, tin un realidad humano cu no por ignora:
1 di cada 4 pensionado no ta come tres biaha pa dia.
Masha poco ta haya cuido of atencion medico digno.
E mayoria ta biba den pobresa extremo sin infrastructura ni servicio pa atencion prolonga.
Oduber ta insisti cu esaki no ta simplemente un cuestion di presupuesto, sino di prioridad moral y humano. “Nos tin lei, nos tin base legal, nos tin fondo, pero ta falta di boluntad politico.”
E solucion ta posibel si tin curason y curashi
Otmar Oduber ta pone un punto concreto na mesa: AZV tin mas di 100 miyon florin di surplus cu por wordo uza pa bienestar di e adultonan mayor. “Un decreto nacional por firma awe tardi mes pa cu AZV cuminsa cubri parti di bienestar pa nos grandinan. E ley ta existi. E medio ta existi. Falta solo deseo y direccion.”
Segun Oduber, esey tabata e ruta cu PPA tabata pushando den Parlamento. Pero, lamentablemente, otro fraccion a prefera di boycot e iniciativa y mesora kita e presidencia di PPA den e comision. “Djis kita e presidencia, no ta cambia e berdad. PPA ta sigui lucha pa e generacion cu a duna nos pais e base cu nos tin awe.”
Promesanan no por paga alimento ni cuido
Oduber a recorda cu durante e campaña electoral, e gobierno actual a promete cu dentro di 100 dia, pension lo subi cu 700 florin. “Awe nos ta casi un aña despues y nos ta mira un aumento di apenas 250 florin. Y esaki mientras costo di bida ta subi barbaramente. Esaki no ta un regalo, ta un insulto pa e dignidad humano.”
PPA ta pidi un plan integral pa bienestar di adulto mayor, un programa cu ta mira, no solamente pension, sino uno integral cu ta mira salubridad, bibienda, cuido y apoyo familiar. “Nos grandinan ta nos historia bibo.” Na un tono emotivo, pero determina, Otmar Oduber a cera su discurso cu un apelacion nacional: “E pueblo cu no ta cuida su grandinan, ta perde su alma.
Nos grandinan ta nos historia bibo, ta nos rais, ta nos identidad. Si Aruba kier bira un pais cu dignidad, e mester cuminsa na trata su adultonan mayor manera ser humano, no manera estadisticanan.”
Otmar Oduber a reafirma cu PPA lo sigui lanta su bos pa tur pensionado cu no ta yega pa come, cu ta sinti nan mes abandona y cu merece un bida digno.