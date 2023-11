Ex minister Otmar Oduber tabata den corte diamars ultimo unda cu a lanta un caso contra di recherche, polis y RST den caso flamingo. Esaki ta un caso particular y por bisa cu ta prome biaha den historia e ta sosode.

Sinembargo e mensahe ta importante pa keda manda unda cu comunidad por confia den nos sistema hudicial. Esaki ta e motibo dicon a entama e caso pa Hues mira mas di cerca tur loke cu a pasa rond di henter e inicio di caso flamingo.

Nos tur por corda cu na momento cu a entrega un keho, e keho no kier a wordo ricibi door di ningun hende y ningun instancia y sigur esaki ta completamente robes. Prome a bay na LR y no kier a tuma e keho debi cu no ta bay investiga un colega di nan y nan ta haya cu e ta un conflicto.

Despues a bay ministerio publico unda cu tampoco no kier a tuma e keho y a bisa cu lo mester skirbi e keho por escrito y despues mande pa PG. Na momento cu a skirbi e carta den 48 ora a haya un carta bek ta bisa cu nan no ta mira ningun motibo cu mester bay investiga 3 persona di cuerpo hudicial cu ta un di KPA,LR y RST cu ta e tres personanan cu a traha proces-verbaalnan cu finalmente e keda comproba cu no tawata berdad.

Ta trata aki di 8 proces-verbaal cu a inicia henter e caso di flamingo. Debi na e proces-verbaalnan aki nan a haci un huiszoeking na mi cas, unda cu mi persona a keda deteni, mi a wordo encarcela y na mes momento a purba pa mi persona ta mas dia den prizon cera na KIA.

Tur e movecionnan aki tabata basa riba e 8 proces-verbaalnan aki, esaki ta e carta cu mi persona a ricibi di OM for di PG na momento cu e caso flamingo a cuminsa. Sinembargo ningun di e 8 proces-verbaalnan aki no ta forma parti di e puntonan cu e caso di flamingo cu ta andando na e momentonan aki.

Pa ta mas specifico ni un di e 8 proces-verbaalnan no a wordo uza pa e caso di flamingo.

Despues cu a analisa tur e 8 proces-verbaalnan a bin constata cu tur e 8 proces-verbaalnan aki a resulta di ta falso, segun nan ta informacion falso.

Pesey mes a dicidi di lanta un caso mirando tur loke cu mi persona y mi famia a pasa aden kier un investigacion di unda e informacionnan robes aki a yega na e departamentonan hudicial aki y kende ta para pa e informacion robes y falso aki cu a gaña henter un organo hudicial na Aruba.

E situacion aki ta sumamente delicado, mirando cu si un persona porehempel tin un rabia riba un otro persona, ta traha un plan y laga un hende yama y duna informacionnan cu no ta corecto y cu no ta berdad.

Segun, nan ta skirbi den e rapportnan aki di BCI cu nan a haya e informacionnan aki for di un informante y na mes momento nan ta duna di conoce cu e informante ta di confia. Sinembargo con por ta posibel cu e informante ta di confia, pero e propio organo hudicial di nan mes a haci nan investigacion y nan no a encontra nada di loke cu e supuesto informante a duna.

E situacion aki ta sumamente delicado y husticia mester para pa tur hende, esaki a keda treci padilanti tambe na huesnan. Husticia no ta wordo goberna pa wowonan blauw, nos ta biba na Aruba berdad y nos ta forma parti di e Reino Hulandes, pero ley mester conta igual mescos cu e sra di husticia na un manera imparcial, sin wak ken bo ta investiga paso aparentemente, claramente aki ta trata di un persecucion politico.

Si mester mira e acusacionnan tur ta acusacionnan cu ta den cuadro politico y na unda cu ta inicia un caso cu ya ta bay pa 4 aña di investigacion riba cual tur e estudionan y rapportnan cu a inicia e caso flamingo no ta e basa pa investiga mas. Pero no ta opta pa acepta e eror, pero ta cana busca cosnan chikito no relevante pa asina crea y pone den e caso cu den un principio no mester a ni cuminsa.

Tambe a bisa hues cu no ta kere cu ta corecto cu ministerio publico ta trata di hinca un situacion den otro pa trata di scapa cara. Na mes momento ta kere cu mes un cos cu tur e funcionarionan ta hende cu ta haci nan trabao y nan a encontra algo robes sea cu ta na un politico, un burger ken cu ta e persona ta haya su castigo y ta bay cera.

Pero kico ta pasa cu e funcionario cu si a inventa y no a haci su trabao pa wak si e informacion no ta corecto si of no, kico ta pasa cu e funcionario aki ?

Tambe e persona cu a bin duna e keho unda cu e funcionario a kere den dje cu e keho cu e ta bin duna ta berdad siendo cu no ta berdad, kico ta pasa cu e persona aki cu a manipula un cuerpo di husticia ?. Kico ta pasa cu e dos escenario nan aki y e daño cu ambos a causa den un bida di esunnan cu nan a keha den e caso aki mi persona Otmar Oduber.