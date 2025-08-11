Recientemente e parlamentario di fraccion di PPA, Otmar Oduber, a expresa un punto di atencion sumamente urgente relaciona cu responsabilidad social na gobierno actual. Durante e conferencia di prensa, Oduber a haci e pregunta fundamental: “Con por bo papia di surplus, mientras bo Centronan di Bario ta yora, sclama pa fondo?”. Otmar a indica cu tin un 5 pa 6 Centro di Bario na Aruba, cu ta hopi activo mes, unda tin mucha, hoben, adulto y adulto mayor henter dia bezig, hasta grupo di futbol, cu e solo meta di funciona como un punto central pa recreacion y deporte, pero ta hayando cero atencion for di gobierno actual.
Respet pa trabou boluntario
“Nos no ta compronde,” Oduber a bisa, “Tin fondo, tin surplus, pero e Centronan di Bario, cu ta traha den comunidad dia tras dia, no ta haya ni un florin. Nos ta wak con nan ta lucha, yora pa placa, busca fondo cerca comerciantenan, nan mes ta lanta muraya, nan mes ta drecha veld.” Ta inaceptabel cu gobierno no por duna e directivanan, e boluntarionan di e Centronan di Bario, ni atencion ni placa pa nan sigui funciona cu nan rol primordial den e barionan, mientras nan ta traha cu alma y cuerpo pa comunidad di Aruba.
Gobierno cu direccion sin rumbo: “Cero vision pa e pueblo”
Oduber a haci un yamada na Gobierno pa bin cu un programa structural pa e Centronan di Bario. “E gobierno aki ta sin plan. Nan ta sconde esey door di bisa cu nan tin cu traha un programa di gobernacion nobo, pero realidad ta, cu nan no tin nada!”. Segun Oduber, e gobierno aki sigur lo bay bisa cu ta awor nan tin 4-5 luna den funcion, pero ta cuestionabel cu un partido sa for di 1 pa 2 aña prome cu bo mester tin un programa si bo kier bay goberna. Y esey ta netamente loke partido AVP no tin!
Parlamento kier sigui silencia PPA
Un biaha mas PPA ta presenta un mocion concreto pa duna atencion y sosten financiero na Centro di Bario den districto, pero djis paso ta PPA tur parlamentario, sin importa di cua districto nan ta bin, ta simpelmente vota contra. “Esaki ta un forma inhusto y nada democratico pa silencia of boycott PPA. Pues PPA no mag di tin idea? Nos no mag di tin un bos,” Otmar a cuestiona. “Pero nan ta lubida, cu ta e barionan nan ta perhudicando, e pueblo y e hubentud di e districtonan di Noord, Dakota, Savaneta, Playa Pabou y asina por sigui menciona. Y unda gobierno ta? Zoek…spoorloos! Y riba dje tur parlamentario, incluyendo esunnan cu ta representa e districtonan mes, a vota contra,” segun Oduber.